У чотирьох штатах США представили законопроєкти про створення біткоїн-резерву — Finance.ua
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У чотирьох штатах США представили законопроєкти про створення біткоїн-резерву

Криптовалюта
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У чотирьох штатах США представили законопроєкти про створення біткоїн-резерву
У чотирьох штатах США представили законопроєкти про створення біткоїн-резерву
У Нью-Мексико представлено законопроєкт, що передбачає вкладення 5% державного фонду в біткоїн.
Білль під номером 275, запропонований сенатором Антом Торнтоном, спрямований на диверсифікацію активів штату за межами традиційних фінансових інструментів.
Для забезпечення безпеки цифрові активи зберігатимуться на холодних гаманцях під контролем інвестиційного директора. Він, своєю чергою, отримуватиме вказівки від місцевої Інвестиційної ради.
Торнтон вважає, що ухвалення закону допоможе залучити до штату криптовалютні компанії та стимулювати економічний розвиток регіону. Документ також містить положення про прозорість та освітні ініціативи для громадян.
В інших штатах США тривають аналогічні процеси. У Міссурі депутат Бен Кітлі представив законопроєкт HB 1217 про створення стратегічного біткоїн-резерву, яким керуватиме скарбник штату. Фонд зможе поповнюватися шляхом пожертвувань, а держустановам можуть дозволити приймати криптовалюту для податків і зборів.
Законопроєкт HB 1217 має набути чинності 28 серпня 2025 року, проте остаточні терміни залежать від майбутніх обговорень. Схожі за своєю суттю біллі представили також у штатах Айова і Кентуккі. В останньому, зокрема, розглядається можливість вкладення до 10% державних коштів у криптовалюту.
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За даними експертів, подібні заходи активно обговорюють у 22 штатах. При цьому в Юті законопроєкт про створення стратегічного біткоїн-резерву вже пройшов голосування в Палаті представників. Тепер документ розгляне тутешній Сенат.
Власні пропозиції раніше також представила влада Іллінойсу, Аризони, Вайомінгу, Оклахоми, Огайо та інших штатів.
На федеральному рівні глава криптовалютного сектору Девід Сакс підтвердив, що США можуть створити національний біткоїн-резерв, але терміни реалізації проєкту поки не визначені. За його словами, це одна з перших речей, яку розглянуть у суверенному фонді добробуту.
Сакс зазначив, що зараз влада сконцентрувала сили над законопроєктом щодо стейблкоїнів. Уряд бачить у них потенціал забезпечити домінування долара США на міжнародному рівні.
Нагадаємо, ми писали, що Дональд Трамп-молодший назвав криптоактиви «майбутнім американської гегемонії».
За матеріалами:
incrypted
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