Європейські банки не будуть вкладати резерви в біткоїн, — глава ЄЦБ Сьогодні 03:05 — Криптовалюта

Європейські банки не будуть вкладати резерви в біткоїн, — глава ЄЦБ

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард виступила проти додавання біткоїна у валютні резерви країн ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg

«Я впевнена, що біткоїни не потраплять до резервів жодного з центральних банків, які формують Раду керуючих ЄЦБ», — заявила вона.

За її словами, як Рада керівників, так і Правління ЄЦБ поділяє думку, що резерви мають бути «ліквідними, надійними, бути в цілковитій безпеці та не наражатися на підозри у відмиванні грошей або іншій діяльності».

Таким чином Лагард прокоментувала рішення глави Чеського національного банку (CNB) представити план з інвестиції до 5% резервів регулятора в першу криптовалюту. Глава ЄЦБ підтвердила, що говорила з Алешем Міхлом, головою CNB, з цього приводу.

«У мене була хороша розмова з моїм колегою з Чеської Республіки, і я залишаю йому можливість зробити будь-яку заяву, яку він захоче зробити. Але я впевнена, що він переконаний, як і всі ми, в необхідності мати ліквідні, надійні та безпечні резерви», — підкреслила Лагард.

Відповідний план Міхл представив на засіданні CNB 30 січня 2025 року. Його ухвалили, після чого центробанк вивчить таку можливість і зважить супутні ризики.

Зазначимо, Чехія входить до Євросоюзу, але не є членом Єврозони. У зв’язку з цим ЄЦБ не має прямого важеля впливу на CNB.

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