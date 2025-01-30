Компанія Трампа запустила фінтех-бренд Truth. Fi для інвестицій у криптоактиви — Finance.ua
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Компанія Трампа запустила фінтех-бренд Truth. Fi для інвестицій у криптоактиви

Криптовалюта
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Компанія Трампа запустила фінтех-бренд Truth. Fi для інвестицій у криптоактиви
Компанія Трампа запустила фінтех-бренд Truth. Fi для інвестицій у криптоактиви, investory.news
Компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), що належить Дональду Трампу, оголосила про запуск фінансового бренду Truth.Fi. Він сфокусує свою увагу на інвестиціях у традиційні активи та криптоактиви.
Згідно із пресрелізом, компанія має намір спрямувати на згадані цілі до $250 млн. Це дасть змогу диверсифікувати фінансовий портфель Trump Media, який станом на 31 грудня 2024 оцінювали в $700 млн.
За заявою ради директорів, Truth. Fi вкладатиме кошти в окремо керовані рахунки (SMA), біржові фонди (ETF), а також у біткоїни та пов’язані з ними цінні папери. Керівництво компанії впевнене, що цей крок зміцнює фінансову стратегію Trump Media, що управляє соціальною платформою Truth Social і потоковим сервісом Truth+.
«Ми з нетерпінням чекаємо запуску Truth. Fi, представлення інвестиційних інструментів TMTG і розкриття синергії. Це природне розширення руху Truth Social. Ми почали зі створення платформи соціальних мереж для вільного слова, додали надшвидкий сервіс потокового мовлення телебачення, а тепер переходимо до інвестиційних продуктів і децентралізованих фінансів», — сказав генеральний директор TMTG Девін Нунес.
Представники компанії окремо підкреслили, що новий фінтех-бренд заснований на принципі America-First. Це політичний курс, оголошений командою президента США, який націлений на підтримку технологічних продуктів, створених на території Сполучених Штатів.
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Трамп активно підтримує криптовалюти у своїй політичній кампанії. Під час президентських виборів він позиціював себе як кандидат, який виступає за цифрові активи.
Крім цього, пов’язані з ним особи раніше запустили криптопроєкт World Liberty Financial. Останнім часом ця компанія активно купує різні цифрові активи.
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