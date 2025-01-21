Мемкоїн Трампа ознаменував глобальний зсув у підході до криптовалют, — Bernstein Сьогодні 20:36 — Криптовалюта

Мемкоїн Трампа ознаменував глобальний зсув у підході до криптовалют, — Bernstein, simon.rochester.edu

Мемкоїн президента США Дональда Трампа — Trump — являє собою «зсув парадигми» в підході як Америки, так і всього світу до цієї галузі.

Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт експертів Bernstein.

Нагадаємо, мемкоїн Official Trump (Trump) було запущено 18 січня 2025 року. Незабаром після цього свій токен представила і його дружина, Меланія Трамп.

Попри деяку критику в спільноті, експерти Bernstein вважають, що запуск Trump має величезне значення. За їхніми словами, це глобальний «зсув парадигми» в тому, як влада різних країн ставиться до індустрії криптовалют.

Це знаменує собою нову еру регулювання, коли уряди розглядають криптовалюту як технологію для прямого звернення до мас. У підсумку це може призвести до того, що деякі політики почнуть підтримувати галузь — ми бачили це в США, Аргентині та навіть у Канаді, де права політична партія схилилася на користь У підсумку це може призвести до того, що деякі політики почнуть підтримувати галузь — ми бачили це в США, Аргентині та навіть у Канаді, де права політична партія схилилася на користь біткоїна /цифрових активів загалом», — заявили в Bernstein.

Також у компанії відкинули побоювання спільноти щодо того, що запуск мемкоїнів главою держави і його дружиною можуть спричинити регуляторні ризики.

«Запуск цих активів — це величезний соціальний сигнал для американських розробників. „Будуйте в США і не соромтеся запускати токени — настала нова ера криптовалюти“ — ось таке посилання вони несуть», — йдеться у звіті компанії.

На думку аналітиків Bernstein, Трамп вибрав криптоактиви через «дебанкінг» політика і його оточення після поразки на виборах 2020 року. Це дало йому змогу звертатися до аудиторії та отримати підтримку від неї напряму, додали вони.

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