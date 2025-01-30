Нацбанк Чехії може додати біткоїн до своїх валютних резервів — Finance.ua

Нацбанк Чехії може додати біткоїн до своїх валютних резервів Сьогодні 19:35 — Криптовалюта

Нацбанк Чехії може додати біткоїн до своїх валютних резервів

Чеський національний банк (ЧНБ) розглядає можливість додавання біткоїнів до своїх валютних резервів.

Про це заявив голова ЧНБ Алеш Міхл, який очолив відомство у 2022 році та наразі активно працює над диверсифікацією резервів банку, збільшуючи частку золота та акцій у портфелі.

Одним з можливих напрямків диверсифікації є BTC , який Міхл планує винести на розгляд ради центробанку Чехії. Якщо рішення буде прийняте, Чехія зберігатиме до 5% своїх 140 млрд євро резервів у біткоїнах.

«Активом, що ми розглядаємо, є біткойн. Зараз він має нульову кореляцію з облігаціями і є цікавим активом для великого портфеля. Варто розглянути. Наразі це лише на стадії аналізу та обговорення. Рішення приймає правління банку, але воно не буде прийнято найближчим часом. Потрібен вдумливий аналіз.

Біткоїн має значну волатильність, що ускладнює використання переваг його поточної низької кореляції з іншими активами. Ось чому я попрошу нашу команду в четвер додатково оцінити потенційну роль біткоїна в наших резервах", — написав Міхл.

Додавання біткоїна до державних резервів стане значним кроком для європейських центральних банків, адже більшість із них висловлюють скептицизм щодо криптовалют як стабільних активів. Попри це, інтерес до криптовалют з боку інституційних інвесторів зростає, особливо на тлі запуску біткоїн-ETF.

Додавання BTC до національних резервів першими почали розглядати США (наразі розглядаються варіанти й з іншими криптоактивами). Естафета пізніше перейшла до Швейцарії, Німеччини, Гонконгу, росії, Бразилії та Польщі.

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