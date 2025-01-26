Понад 14 тисяч розробників в ігровій індустрії втратили роботу — дослідження Сьогодні 11:21

Понад 14 тисяч розробників в ігровій індустрії втратили роботу — дослідження

У 2024 році кожен десятий розробник у сфері відеоігор втратив роботу, що стало рекордним показником для галузі. Індустрія продовжує стикатися зі скасованими проєктами, закриттям студій та іншими викликами.

Про це йдеться у звіті 2025 State of Game Industry від Game Developers Conference.

Скільки розробників звільнили

Протягом року понад 14 тисяч розробників втратили роботу. Кожен десятий працівник індустрії (11%) повідомив про звільнення.

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Найбільше скорочень було у сфері наративу (19% від загальної кількості), а відділ бізнесу та фінансів зазнав найменших втрат — лише 6%.

41% ігрових розробників відчули вплив скорочень на собі, 29% відповіли, що їх безпосередніх колег звільнили, ще 18% застали звільнення в інших командах. 4% повідомили, що були звільнені внаслідок закриття студій.

Найбільш поширені причини звільнення:

реструктуризації — 22%;

падіння прибутків — 18%;

зміни на ігровому ринку — 15%.

19% опитуваних відповіли, що їм не повідомили про причину звільнення.

Вплив ШІ на галузь

30% опитуваних переконані, що генеративний ШІ має негативний вплив на ігри та індустрію. У 2023 році так відповіли лише 12%.

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Серед найбільших проблем розробники відмічають крадіжку інтелектуальної власності, енергоспоживання та те, що ігри стають гіршої якості через застосування ШІ.

Також відмічають потенційну упередженість програм з ШІ та проблеми з регулюванням.

Більш ніж половина опитуваних — 52% - розповіли, що їх компанії вже почали використовувати ШІ, а 36% самі використовували нові технології.

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80% розробників відповіли, що зараз створюють ігри для ПК, більше ніж 66% у 2023 році, адже вони приносять майже вдвічі більше доходу, ніж на консолях.

Серед іншого, 16% розробників повідомили, що працюють над іграми для браузерів, це найбільший показник за десятиліття.

Ще одним цікавим елементом є те, що ігрова індустрія тримається на розробниках, які самі фінансують власні проєкти, таких серед опитуваних 56%.

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Вони розповіли, що вкладали власні кошти у створення ігор. Далі 28% займають угоди фінансування на основі проєктів або видавництва.

Водночас 89% опитуваних, що вкладали власні кошти в ігри, кажуть, що це виявилося для них успішним рішенням.

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