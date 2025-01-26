Понад 14 тисяч розробників в ігровій індустрії втратили роботу — дослідження
У 2024 році кожен десятий розробник у сфері відеоігор втратив роботу, що стало рекордним показником для галузі. Індустрія продовжує стикатися зі скасованими проєктами, закриттям студій та іншими викликами.
Про це йдеться у звіті 2025 State of Game Industry від Game Developers Conference.
Скільки розробників звільнили
Протягом року понад 14 тисяч розробників втратили роботу. Кожен десятий працівник індустрії (11%) повідомив про звільнення.
Найбільше скорочень було у сфері наративу (19% від загальної кількості), а відділ бізнесу та фінансів зазнав найменших втрат — лише 6%.
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41% ігрових розробників відчули вплив скорочень на собі, 29% відповіли, що їх безпосередніх колег звільнили, ще 18% застали звільнення в інших командах. 4% повідомили, що були звільнені внаслідок закриття студій.
Найбільш поширені причини звільнення:
- реструктуризації — 22%;
- падіння прибутків — 18%;
- зміни на ігровому ринку — 15%.
19% опитуваних відповіли, що їм не повідомили про причину звільнення.
Вплив ШІ на галузь
30% опитуваних переконані, що генеративний ШІ має негативний вплив на ігри та індустрію. У 2023 році так відповіли лише 12%.
Серед найбільших проблем розробники відмічають крадіжку інтелектуальної власності, енергоспоживання та те, що ігри стають гіршої якості через застосування ШІ.
Також відмічають потенційну упередженість програм з ШІ та проблеми з регулюванням.
Більш ніж половина опитуваних — 52% - розповіли, що їх компанії вже почали використовувати ШІ, а 36% самі використовували нові технології.
80% розробників відповіли, що зараз створюють ігри для ПК, більше ніж 66% у 2023 році, адже вони приносять майже вдвічі більше доходу, ніж на консолях.
Серед іншого, 16% розробників повідомили, що працюють над іграми для браузерів, це найбільший показник за десятиліття.
Ще одним цікавим елементом є те, що ігрова індустрія тримається на розробниках, які самі фінансують власні проєкти, таких серед опитуваних 56%.
Вони розповіли, що вкладали власні кошти у створення ігор. Далі 28% займають угоди фінансування на основі проєктів або видавництва.
Водночас 89% опитуваних, що вкладали власні кошти в ігри, кажуть, що це виявилося для них успішним рішенням.
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