Скільки заробляють українські DevOps, SRE, Security, SysAdmin та DBA в Україні та за кордоном — Finance.ua

Скільки заробляють українські DevOps, SRE, Security, SysAdmin та DBA в Україні та за кордоном Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські DevOps, SRE, Security, SysAdmin та DBA в Україні та за кордоном

За пів року знизилися зарплати Junior та Middle DevOps Engineers. Зарплати SRE та DevOps Team Lead мають тенденцію до зростання. Зарплати сисадмінів не змінюються.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Медіанні зарплати

Медіанні зарплати DevOps Engineers наразі перевищують зарплати розробників: $1100 у Junior DevOps Engineers проти $900 у Junior SE, $2900 у Middle DevOps Engineers проти $2450 у Middle SE, $5000 у Senior DevOps Engineers проти $4500 у Senior SE, $6300 у Team Lead DevOps Engineers проти $5000 у Team Lead SE.

Медіанна зарплата SRE на рівні Senior DevOps Engineers — $5000. Дещо нижча медіана DBA — $4500. Високі зарплати SRE та DBA передусім зумовлені великим досвідом цих фахівців.

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Медіанна зарплата фахівців з безпеки — $2200. Тут велика частка початківців (57% мають досвід до 6 років проти 33% серед DevOps Engineers), що знижує їхню медіанну зарплату.

Медіанні зарплати системних адміністраторів на рівні Junior DevOps Engineers.

Інфографіка: DOU

Як і в інших інженерних спеціальностях, зарплати DevOps Engineers мають тенденцію до зниження. За останні пів року знизилися зарплати Junior DevOps Engineers (-$200) та Middle DevOps Engineers (-$125).

Зарплати Senior DevOps Engineers залишились стабільними після падіння влітку 2024 року.

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Зарплати SRE, найдосвідченіших DevOps фахівців рівня Team Lead та DBA мають тенденцію до зростання.

Зарплати системних адміністраторів переважно стабільні.

Інфографіка: DOU

Аналіз зарплат у першому і третьому квартилях показує розкид зарплат і дає змогу оцінити ймовірність для фахівців отримувати суттєво більше чи менше, ніж медіанна зарплата на ринку. Найбільший розкид зарплат (IQR, різниця між першим і третім квартилями) у DBA.

Великий розкид і в зарплатах досвідчених DevOps та SRE — різниця між першим і третім квартилями перевищує $2000.

Інфографіка: DOU

За досвідом роботи

Досвід роботи має суттєвий вплив на зарплати фахівців з DevOps та Security. Зарплати сисадмінів з різним досвідом роботи відрізняються не так суттєво.

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Зарплати DevOps Engineers активно зростають на початку кар’єри: від $895 у фахівців з досвідом менше 2 років до $3100 у тих, хто працює 4 роки. Фахівці з досвідом 4−6 років мають приблизно однакові зарплати, але надалі зростання продовжується. Зростання зарплат зупиняється після 9 років в ІТ.

Інфографіка: DOU

За технологіями — DevOps/SRE/Operations

Зарплати фахівців з DevOps/SRE/Operations, які працюють з Google Cloud ($4200) та Hetzner ($4175) дещо вищі, ніж у тих, хто працює з AWS ($3725) та Digital Ocean ($3700).

Медіанна зарплата фахівців, які працюють з Microsoft SQL Server ($3500) та MariaDB ($3500) дещо нижчі, ніж у тих, хто працює з PostgreSQL ($4000) та MySQL ($4000). Найвищі зарплати у фахівців, які працюють з Clickhouse ($5200) та Dynamodb ($4750).

Інфографіка: DOU

За особливостями роботи — DevOps Engineers

Частина DevOps інженерів виконують на проєкті кілька ролей, окрім DevOps.

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Дещо вищі зарплати у тих фахівців, які відповідають також за DevSecOps ($4000), поєднують розробку та DevOps ($4000) або DevOps та декілька інших ролей ($4000).

Інфографіка: DOU

Зарплати у містах

Найвищі медіанні зарплати фахівців з DevOps/SRE/Operations зараз у Дніпрі та Львові.

У Львові зарплати досвідчених фахівців з DevOps/SRE/Operations, які працюють більше двох років, дещо вищі, ніж у Києві. У Дніпрі більше, ніж у Києві, платять фахівцям з досвідом від 3 до 10 років.

Медіанна зарплата в Івано-Франківську нижча, ніж в інших містах, через вищу частку фахівців з досвідом до 5 років (60% проти 33% у середньому по всіх містах).

Інфографіка: DOU

Зарплати за кордоном

Фахівці з DevOps/SRE/Operations, які зараз живуть за кордоном, у середньому мають більше робочого досвіду, ніж їхні колеги в Україні. 62% за кордоном працюють понад 10 років проти 46% серед фахівців в Україні.

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Медіанні зарплати фахівців з DevOps/SRE/Operations за кордоном у середньому на 28% вищі ніж у їхніх колег, які мають аналогічний досвід роботи та живуть в Україні.

Найчастіше фахівці з DevOps/SRE/Operations живуть у Польщі (33%), Іспанії (14%) та Румунії (8%).

Інфографіка: DOU

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