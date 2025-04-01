Кабмін поширив «Контракт 18−24» на Нацгвардію та прикордонників — Finance.ua
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Кабмін поширив «Контракт 18−24» на Нацгвардію та прикордонників

Казна та Політика
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Кабмін поширив «Контракт 18−24» на Нацгвардію та прикордонників
Кабмін поширив «Контракт 18−24» на Нацгвардію та прикордонників
Кабінет Міністрів поширив дію проекту «Контракт 18−24» на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Кабмін вніс зміни до постанови № 153 від 11 лютого «Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану».
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«Поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України», — повідомив він.
Також включено до підстав виплати одноразової грошової винагороди за тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій на тимчасово окупованих рф територіях України, території між позиціями сил оборони та позиціями військ держав-агресора, на території держави агресора.
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Встановлено, що перелік штатних посад, на яких проходять військову службу громадяни України віком від 18 до 25 років, затверджується Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Національної гвардії та Адміністрацією Державної прикордонної служби за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил.
Мельничук також повідомив, що спрощено процедуру проходження медичного огляду громадянами України, зокрема, лікаря-психіатра.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік;
  • кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду в діючих при РТЦК і СП військово-лікарських комісіях, а також в медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій. При цьому кандидат може самостійно обирати місце і дату проведення медогляду;
  • добровольці віком від 18 до 24 років, які підписали контракт або проходять службу за призовом у ЗСУ, мають можливість навчатися, не перериваючи військову службу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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