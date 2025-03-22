Чи можуть молоді добровольці продовжувати навчання після підписання контракту: відповідь Міноборони — Finance.ua
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Чи можуть молоді добровольці продовжувати навчання після підписання контракту: відповідь Міноборони

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Чи можуть молоді добровольці продовжувати навчання після підписання контракту: відповідь Міноборони
Чи можуть молоді добровольці продовжувати навчання після підписання контракту: відповідь Міноборони
Добровольці віком від 18 до 24 років, які підписали контракт або проходять службу за призовом у ЗСУ, мають можливість навчатися, не перериваючи військову службу.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
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Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, міністерство розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дозволяють контрактникам та призовникам у віці 18−24 років здобувати вищу освіту під час служби.
За його словами, для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.
Умєров додав, що ця ініціатива особливо важлива для молодих хлопців, які зможуть не лише виконувати службові обов’язки, а й навчатися в закладах вищої освіти, розвивати професійні навички та готуватись до подальшої кар’єри.
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Відомо, що цей проєкт уже схвалив Кабмін і найближчим часом його буде подано на підпис президенту.
Нагадаємо, згідно з проєктом «Контракт 18−24», передбачені наступні заохочення:
  • обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту;
  • медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;
  • навчання у навчальних закладах у межах квот на кошти держави, після закінчення контракту;
  • безкоштовний проїзд;
  • право на виїзд за кордон після 1 року служби;
  • також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
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За матеріалами:
Finance.ua
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