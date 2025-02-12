Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18−24» для добровольців: деталі — Finance.ua

Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18−24» для добровольців: деталі Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18−24» для добровольців: деталі

Міністерство оборони України офіційно презентувало проєкт «Контракт 18−24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18−24 роки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Проєкт відкриває для добровольців віком 18−24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Головний акцент — це добровільність», — сказано в повідомленні.

Як наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, «доброволець сам вирішуватиме: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи».

Добровольці отримають 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:

200 000 грн — після підписання контракту;

300 000 грн — після завершення підготовки;

500 000 грн — після закінчення служби.

Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.

Умєров зауважив, що загальний річний дохід може сягати 2 млн грн, залежно від бойових завдань.

Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби, а після її завершення — можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «єОселя».

Також передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти в межах установлених квот за державний кошт після закінчення контракту, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування.

Окрім цього, запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби; також такі добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Контракт передбачає три основні етапи підготовки новобранців:

базова загальновійськова підготовка;

фахова підготовка за обраною спеціальністю;

курс адаптації у військовій частині.

Подати заявку можна на сайті можна на сайті 18−24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі — консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах. У Міноборони додали , що вже вийшла оновлена версія застосунку, щоб оформити контракт. Оновлення вже доступне для iOS та Android.

«Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони „Контракт 18−24“ в один клік», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що користувачі в застосунку зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для укладення «Контракту 18−24».

Молоді добровольці, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень. Для цього треба звернутися до командирів.

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