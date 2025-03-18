Як розпочати службу за «Контрактом 18−24» (пояснення Міноборони) — Finance.ua

Як розпочати службу за «Контрактом 18−24» (пояснення Міноборони) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як розпочати службу за «Контрактом 18−24» (пояснення Міноборони)

Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Роз’яснюємо покроковий алгоритм залучення на військову службу за цим контрактом, а також інші особливості контракту.

Куди звертатися для укладання контракту?

Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом подаються до центрів рекрутингу або рекрутингових підрозділів військових частин в паперовій або електронній формі. В електронному вигляді заяву можна, зокрема, подавати через кабінет призовника в застосунку Резерв+ або через платформу

Що зазначається в заяві:

персональні дані (ПІБ, дата народження тощо)

обрана військова частина

обрана штатна посада

інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду.

контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).

Після подачі заяви

З кандидатом зв’язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини. Вони уточнюють його наміри щодо укладення контракту шляхом проведення співбесіди.

Рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом приймається протягом 3 робочих днів.

У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення з зазначенням причини.

У разі прийняття позитивного рішення командир військової частини доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи, також організовує проведення професійно-психологічного відбору, а також направляє на проходження медогляду (ВЛК).

Особливості у проходженні ВЛК

Кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду в діючих при РТЦК і СП військово-лікарських комісіях, а також в медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій. При цьому кандидат може самостійно обирати місце і дату проведення медогляду. Усі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно.

Докладніше про проходження ВЛК читайте тут

Укладення контракту

Після визначення придатності кандидата до військової служби командир військової частини укладає з ним 1 річний контракт.

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту.

Цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за такими військово-обліковими спеціальностями та штатними посадами:

ВОС 100 — стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар

ВОС 102, ВОС 103 — помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник

ВОС 106 — розвідник, старший розвідник.

Після укладення контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди передбачена для даного виду контрактів у розмірі 200 000 грн. Винагороду виплачує військова частина.

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