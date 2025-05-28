Програму «Контракт 18−24» можуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами — Finance.ua
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Програму «Контракт 18−24» можуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами

Особисті фінанси
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Програму «Контракт 18−24» можуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами
Програму «Контракт 18−24» можуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами
Програму «Контракт 18−24», яка передбачає виплату 1 млн гривень молодим добровольцям, можуть розширити на військові спеціальності, пов’язані з управлінням дронами.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса у Telegram.
За його словами, для учасників, які приєднаються до програми за такими спеціальностями, можуть діяти більш тривалі контракти.
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«Розглядаємо розширення програми 18−24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт — наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей», — написав Паліса.
Заступник голови ОП також розповів, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника відбуваються завдяки розрахункам БПЛА.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік;
  • кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду в діючих при РТЦК і СП військово-лікарських комісіях, а також в медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій. При цьому кандидат може самостійно обирати місце і дату проведення медогляду;
  • добровольці віком від 18 до 24 років, які підписали контракт або проходять службу за призовом у ЗСУ, мають можливість навчатися, не перериваючи військову службу.
За матеріалами:
Слово і Діло
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