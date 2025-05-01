У Раді зареєстрували законопроєкт про контракти 60+ для військової служби — Finance.ua
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У Раді зареєстрували законопроєкт про контракти 60+ для військової служби

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У Раді зареєстрували законопроєкт про контракти 60+ для військової служби
У Раді зареєстрували законопроєкт про контракти 60+ для військової служби
Законопроєкт про надання права громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби зареєстрував у Верховній Раді секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Впроваджуємо контракти для осіб віком 60+. У ВРУ зареєстрували ініційований мною законопроєкт № 13229, який надасть право громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби», — написав Костенко.
За його словами, це відповідь на запит суспільства — багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому.
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Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти людям віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.
«Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу», — додав Костенко.
Нагадаємо, що на початку цього року український президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.
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В рамках проекту «Контракт 18−24» добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей — протягом року служби.
При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
За матеріалами:
suspilne.media
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