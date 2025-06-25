Законопроєкт Defence City: податковий режим для оборонно-промислового комплексу (деталі) — Finance.ua

Законопроєкт Defence City: податковий режим для оборонно-промислового комплексу (деталі) Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Законопроєкт Defence City: податковий режим для оборонно-промислового комплексу (деталі)

передбачає створення спеціального податкового режиму для оборонно-промислового комплексу. Як повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев, у Верховну Раду внесли пакет законопроєктів, що

Читайте також У Раді пропонують посилити відповідальність за порушення під час мобілізації

Ініціатива отримала назву Defence City і розроблена спільно з Міністерством оборони.

Мета проєкту

Складно виграти війну лише силою зброї — потрібна ще сила держави, яка підтримує тих, хто цю зброю виготовляє .Тому запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу — Defence City.



Що передбачають законопроєкти?

Запровадження Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City). Формуватиме і вестиме його Міністерство оборони України.

Захист інформації: перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухомість;

звільнення від екологічного податку. Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо)

Резиденти Defence City також отримають:

спрощення митних процедур;

спрощений експортний контроль для військових технологій;

додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу;

підтримку в релокації підприємств;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Як пише Гетманцев, водночас зберігаються всі чинні податкові преференції для ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація та пільги для працівників на релокованих підприємствах.

Водночас НБУ зможе встановлювати особливості валютного нагляду й валютних операцій для таких компаній.

Нагадаємо, народна депутатка Анастасія Ляшенко (фракція «Слуга народу») подала до Верховної Ради законопроєкт № 13393, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення мобілізації.

Законопроєкт передбачає посилення відповідальності посадових осіб, працівників та військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за перевищення таких службових повноважень — деталі тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.