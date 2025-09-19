0 800 307 555
25 іноземних компаній планують виробляти зброю в Україні

Україна розширює співпрацю з міжнародними виробниками озброєння. Наразі 25 іноземних компаній, серед яких світові лідери оборонної промисловості, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
У коментарі виданню Politico міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.
«Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й „данську модель“, Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет — щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська», — підкреслив очільник Міноборони.
Щоб зменшити ризики для партнерів і зробити роботу спільних підприємств більш привабливою, уряд запускає проєкт Defence City. Це спеціальний режим розвитку оборонної промисловості, який передбачає:
  • податкові пільги;
  • спрощені митні процедури;
  • можливість релокації виробництв у безпечніші регіони;
  • державну фінансову підтримку;
  • умови для експорту та інтеграції у світові виробничі ланцюги.
«Закликаємо іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва. Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК — найкраща інвестиція в оборону всієї Європи», — резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передбачає створення унікального правового режиму Defence City. Очікується, що умови такого режиму мають стимулювати подальше зростання оборонної промисловості.
За матеріалами:
Finance.ua
