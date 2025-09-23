Чи потрібно Україні ще $8,7 млрд у цьому році — Підласа пояснила Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Чи потрібно Україні ще $8,7 млрд у цьому році — Підласа пояснила

майже $9 млрд у 2025 році. Як повідомила народна депутатка та голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, в медіа з’явилась інформація про те, що Україні потрібно

Як пише Підласа, це не зовсім так.

Потреба в зовнішньому фінансовому бюджеті на 2025 рік — $39,3 млрд і вона поки що не змінилася протягом року.

$30,6 млрд — це гроші, які вже надійшли на рахунки Уряду в Нацбанку.

$8,7 млрд — це гроші, про які є домовленість і вони надійдуть від партнерів у 2025 році. Це покрита потреба.

«Справді, існує ймовірність внесення нових змін до Бюджету-2025, внесених для збільшення видатків на сектор нацбезпеки та оборони. Але перш ніж це стане можливим, Україні потрібно досягти домовленостей з використанням ЄС грошей ERA loans („50 мільярдів від G7“) на потреби оборони. Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба — тому що частина кредитів ERA від ЄС і так має надійти в цьому році» — написала вона.

Як зазначила Підласа, непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги — гроші, які потрібно знайти — наразі допущені лише до 2026 року і складають $18,1 млрд.

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила який дефіцит бюджету України планується покрити за рахунок міжнародної підтримки від партнерів.

«Коли ми говоримо про 60 млрд дол., які надходять через державний бюджет — поки що ми можемо покривати кошти з власних ресурсів», — сказала Підласа. За її словами, в дефіцит державного бюджету потрапляють всі невійськові видатки, зокрема освіта, медицина, соціальні виплати та заробітні плати держслужбовців, видатки на відновлення знищенного майна через війну.

Водночас Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив , що уряд може звернутися до парламенту з пропозицією переглянути бюджет на 2025 рік та збільшити фінансування сектору безпеки і оборони.

«Так, дійсно, є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки оборони. Це рішення викликано ситуацією на полі бою», — сказав Марченко.

Наразі тривають консультації з представниками оборонного сектору, міністром оборони та першим віце-прем'єр-міністром щодо оптимального розподілу додаткових видатків.

