Чи потрібно Україні ще $8,7 млрд у цьому році — Підласа пояснила
Як повідомила народна депутатка та голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, в медіа з’явилась інформація про те, що Україні потрібно майже $9 млрд у 2025 році.
Як пише Підласа, це не зовсім так.
Потреба в зовнішньому фінансовому бюджеті на 2025 рік — $39,3 млрд і вона поки що не змінилася протягом року.
- $30,6 млрд — це гроші, які вже надійшли на рахунки Уряду в Нацбанку.
- $8,7 млрд — це гроші, про які є домовленість і вони надійдуть від партнерів у 2025 році. Це покрита потреба.
«Справді, існує ймовірність внесення нових змін до Бюджету-2025, внесених для збільшення видатків на сектор нацбезпеки та оборони. Але перш ніж це стане можливим, Україні потрібно досягти домовленостей з використанням ЄС грошей ERA loans („50 мільярдів від G7“) на потреби оборони. Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба — тому що частина кредитів ERA від ЄС і так має надійти в цьому році» — написала вона.
Як зазначила Підласа, непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги — гроші, які потрібно знайти — наразі допущені лише до 2026 року і складають $18,1 млрд.
Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила який дефіцит бюджету України планується покрити за рахунок міжнародної підтримки від партнерів.
«Коли ми говоримо про 60 млрд дол., які надходять через державний бюджет — поки що ми можемо покривати кошти з власних ресурсів», — сказала Підласа. За її словами, в дефіцит державного бюджету потрапляють всі невійськові видатки, зокрема освіта, медицина, соціальні виплати та заробітні плати держслужбовців, видатки на відновлення знищенного майна через війну.
Водночас Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що уряд може звернутися до парламенту з пропозицією переглянути бюджет на 2025 рік та збільшити фінансування сектору безпеки і оборони.
«Так, дійсно, є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки оборони. Це рішення викликано ситуацією на полі бою», — сказав Марченко.
Наразі тривають консультації з представниками оборонного сектору, міністром оборони та першим віце-прем'єр-міністром щодо оптимального розподілу додаткових видатків.
