Хто оплачує лікарняний військовослужбовцю під час мобілізації — пояснення

Коли страховий випадок настав під час виконання державного обов’язку, така особа не набуває статусу застрахованої особи, бо на час мобілізації такі працівники увільняються від виконання обов’язків передбачених трудовим договором і за ними зберігається лише місце роботи та посада.

Про це пише Головне управління ПФУ в Дніпропетровській області.

Тобто в цей період працівник, якого було мобілізовано, втрачає статус застрахованої особи.

У цей період мобілізованим працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України, тому що військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці.

У зв’язку з цим на них повинні поширюватися інші норми соціального захисту на випадок тимчасової втрати працездатності.

Електронні листки непрацездатності, які автоматично сформовані для військовослужбовця, не потребують опрацювання підприємством, за ними не потрібно проводити розрахунки та подавати заяву-розрахунок до Пенсійного фонду України.

Після звільнення з військової служби працівник повинен стати до роботи за попереднім місцем праці.

Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем з дати, коли застрахована особа стала до виконання своїх основних обов’язків на підприємстві згідно з наказом.

Раніше Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13627, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування.

Законопроєктом пропонують встановити військовослужбовцям, які відразу після їх звільнення з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, щомісячну виплату додаткової винагороди в розмірі 50 тис. гривень на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

