0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто оплачує лікарняний військовослужбовцю під час мобілізації — пояснення

Казна та Політика
43
Хто оплачує лікарняний військовослужбовцю під час мобілізації — пояснення
Хто оплачує лікарняний військовослужбовцю під час мобілізації — пояснення
Коли страховий випадок настав під час виконання державного обов’язку, така особа не набуває статусу застрахованої особи, бо на час мобілізації такі працівники увільняються від виконання обов’язків передбачених трудовим договором і за ними зберігається лише місце роботи та посада.
Про це пише Головне управління ПФУ в Дніпропетровській області.
Читайте також
Тобто в цей період працівник, якого було мобілізовано, втрачає статус застрахованої особи.
У цей період мобілізованим працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України, тому що військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці.
Читайте також
У зв’язку з цим на них повинні поширюватися інші норми соціального захисту на випадок тимчасової втрати працездатності.
Електронні листки непрацездатності, які автоматично сформовані для військовослужбовця, не потребують опрацювання підприємством, за ними не потрібно проводити розрахунки та подавати заяву-розрахунок до Пенсійного фонду України.
Читайте також
Після звільнення з військової служби працівник повинен стати до роботи за попереднім місцем праці.
Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем з дати, коли застрахована особа стала до виконання своїх основних обов’язків на підприємстві згідно з наказом.
Місце для вашої реклами
Раніше Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13627, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування.
Законопроєктом пропонують встановити військовослужбовцям, які відразу після їх звільнення з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, щомісячну виплату додаткової винагороди в розмірі 50 тис. гривень на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems