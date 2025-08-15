Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам понад 50 мільярдів — Finance.ua

Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам понад 50 мільярдів Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Станом на 1 липня 2025 року заборгованість Пенсійного фонду перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів становить 51,3 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За словами депутата, поточні пенсії цієї категорії виплачуються вчасно та без заборгованостей. Проблема стосується лише нарахованих, але не виплачених сум за попередні періоди, які були підтверджені судовими рішеннями.

Гетманцев зазначив, що розмір боргу майже дорівнює всім доходам від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за липень 2025 року — 52,5 млрд грн.

«Це величезні кошти, але ми повинні знайти ресурси, щоб поступово погасити борг перед військовими пенсіонерами, — наголосив він. — Це також сигнал нинішнім захисникам, що держава виконує свої зобов’язання».

Щоб знайти фінансування, Гетманцев пропонує активніше боротися з тіньовою економікою, яка, за оцінками, щороку завдає бюджету втрат на 900 млрд грн, а також оптимізувати державні видатки, відмовляючись від неефективних програм.

Нагадаємо, після звільнення з військової служби українці мають право отримувати пенсії за вислугу років, по інвалідності або в разі втрати годувальника.

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають низку пільг від держави. Серед них — достроковий вихід на пенсію. У скільки виходять на пенсію УБД в Україні, як нараховується стаж за час військової служби та скільки учасники бойових дій можуть отримувати пенсії — у коментарі розповів адвокат.

