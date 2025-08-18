Порушення комендантської години: які штрафи пропонують — законопроєкт Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Порушення комендантської години: які штрафи пропонують — законопроєкт

Кабмін вніс до ВР законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 13633.

Мета

Забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції в забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;

порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Також змінами до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

Штрафи

В’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, — тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн) .

. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн).

від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 1700 грн).

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн).

Винятки

Рух до укриттів під час повітряної тривоги.

під час повітряної тривоги. Надання медичної допомоги або супровід поранених чи важкохворих.

Евакуація людей або порятунок майна.

Інші ситуації, що загрожують життю чи здоров’ю громадян.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.