Порушення комендантської години: які штрафи пропонують — законопроєкт
Кабмін вніс до ВР законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану.
Про це йдеться в картці законопроєкту № 13633.
Мета
Забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції в забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.
Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.
- порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;
- порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).
Також змінами до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.
Штрафи
- В’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, — тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн).
- Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн).
- Порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 1700 грн).
- Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн).
Винятки
- Рух до укриттів під час повітряної тривоги.
- Надання медичної допомоги або супровід поранених чи важкохворих.
- Евакуація людей або порятунок майна.
- Інші ситуації, що загрожують життю чи здоров’ю громадян.
