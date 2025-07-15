Пенсії військовослужбовцям: куди і як звертатись за призначенням — Finance.ua

Пенсії військовослужбовцям: куди і як звертатись за призначенням Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Пенсії військовослужбовцям: куди і як звертатись за призначенням

Після звільнення з військової служби українці мають право отримувати пенсії за вислугу років, по інвалідності або в разі втрати годувальника.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

«Закон визначає, в тому числі право на пенсію військовослужбовців строкової служби та категорії осіб, які мають право на пенсію нарівні з військовослужбовцями строкової служби», — зазначають у ПФУ.

Кому призначають пенсію через Пенсійний фонд

До територіального органу Пенсійного фонду України особисто або онлайн можуть звертатися такі категорії:

військовослужбовці строкової служби;

члени сімей таких військових (якщо оформлюють пенсію по втраті годувальника);

особи, які прирівнюються до строковиків за правом на пенсію;

особи з інвалідністю, отриманою під час війни з росією в період з 24 лютого до 25 березня 2022 року, якщо вони не були працівниками підприємств, залучених до оборони;

члени сімей загиблих військових, які отримували військову пенсію.

Як подати документи

Є два способи:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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Для військових, які не є строковиками

Військовослужбовці, звільнені з контрактної служби, а також інші особи, яким пенсія ще не призначалася, повинні звертатися до Пенсійного фонду через структурний підрозділ силового міністерства або відомства — за останнім місцем служби. Наприклад, через ТЦК та СП.

Якщо військовий ще не звільнений

Якщо військовослужбовець ще проходить службу, але:

йому встановлено інвалідність, або

він є учасником бойових дій, і досяг віку: чоловіки — 55 років, жінки — 50 років —

то він має право на дострокову пенсію або пенсію по інвалідності за законом № 1058 («Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

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Звернення — до Пенсійного фонду (особисто або онлайн). При цьому враховується страховий стаж.

Після звільнення зі служби таким особам може бути призначена пенсія по військовому закону.

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