Пенсії військовослужбовцям: куди і як звертатись за призначенням — Finance.ua

Пенсії військовослужбовцям: куди і як звертатись за призначенням
Після звільнення з військової служби українці мають право отримувати пенсії за вислугу років, по інвалідності або в разі втрати годувальника.
Про це нагадали у Пенсійному фонді України.
«Закон визначає, в тому числі право на пенсію військовослужбовців строкової служби та категорії осіб, які мають право на пенсію нарівні з військовослужбовцями строкової служби», — зазначають у ПФУ.
Кому призначають пенсію через Пенсійний фонд
До територіального органу Пенсійного фонду України особисто або онлайн можуть звертатися такі категорії:
- військовослужбовці строкової служби;
- члени сімей таких військових (якщо оформлюють пенсію по втраті годувальника);
- особи, які прирівнюються до строковиків за правом на пенсію;
- особи з інвалідністю, отриманою під час війни з росією в період з 24 лютого до 25 березня 2022 року, якщо вони не були працівниками підприємств, залучених до оборони;
- члени сімей загиблих військових, які отримували військову пенсію.
Як подати документи
Є два способи:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.
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Для військових, які не є строковиками
Військовослужбовці, звільнені з контрактної служби, а також інші особи, яким пенсія ще не призначалася, повинні звертатися до Пенсійного фонду через структурний підрозділ силового міністерства або відомства — за останнім місцем служби. Наприклад, через ТЦК та СП.
Якщо військовий ще не звільнений
Якщо військовослужбовець ще проходить службу, але:
- йому встановлено інвалідність, або
- він є учасником бойових дій, і досяг віку: чоловіки — 55 років, жінки — 50 років —
то він має право на дострокову пенсію або пенсію по інвалідності за законом № 1058 («Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Звернення — до Пенсійного фонду (особисто або онлайн). При цьому враховується страховий стаж.
Після звільнення зі служби таким особам може бути призначена пенсія по військовому закону.
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