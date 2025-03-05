Скільки отримають пенсії учасники бойових дій — Finance.ua

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Скільки отримають пенсії учасники бойових дій

Казна та Політика
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Скільки отримають пенсії учасники бойових дій
Скільки отримають пенсії учасники бойових дій
Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають низку пільг від держави. Серед них — достроковий вихід на пенсію. У скільки виходять на пенсію УБД в Україні, як нараховується стаж за час військової служби та скільки учасники бойових дій можуть отримувати пенсії — у коментарі розповів адвокат.
Як рахується стаж УБД
Мобілізованим українцям і тим, хто служить за контрактом, нараховується стаж за час їхньої служби, який враховується під час виходу на пенсію.
Як розповіла адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко, трудовий стаж продовжує нараховуватися контрактникам і мобілізованим за умови, що вони виконали бойове розпорядження і несуть службу.
«І мобілізованим, і контрактникам під час служби, зокрема й у зоні бойових дій, трудовий стаж продовжує нараховуватися згідно зі статтею 8 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей“, — пояснює адвокатка. — Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону „Про оборону України“, тобто, зокрема, і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років».
При цьому, зазначає експерт, трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3 — тобто, один місяць у таких умовах іде як за три. Стосовно того, скільки часу потрібно провести в зоні бойових дій, щоб стаж зарахувався за цією формулою, то це мінімум місяць. Максимального терміну немає.
У скільки виходять на пенсію УБД в Україні та якою буде пенсія
Як пояснила адвокатка, статус УБД дає право вийти на пенсію достроково:
  • чоловікам — у 55 років, якщо в них є стаж 25 років;
  • жінкам — у 50, якщо в них є стаж 20 років.
Якщо говорити про те, скільки буде пенсія ветеранам бойових дій 2025 року, то на її розмір впливає як стаж (завдяки йому виплати можуть зрости), так і посадовий оклад, з якого сплачувалися страхові внески. Тому, яка пенсія УБД буде у конкретної людини, можна розрахувати тільки індивідуально.
До пенсії учасникам бойових дій українським законодавством передбачено такі доплати:
  • підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 25% від 2361 грн, це 590,25 грн.);
  • щомісячна допомога (допомога на життя) — 40 грн;
  • щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 грн.
4958,1 грн — це мінімальна пенсія УБД в Україні, вона має становити щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 2361×2,1 = 4958,1 грн).
За матеріалами:
УНІАН
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