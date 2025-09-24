0 800 307 555
Ще 16 компаній отримали статус «важливих для національної економіки»

Казна та Політика
Ще 16 компаній отримали статус «важливих для національної економіки»
Ще 16 компаній отримали статус «важливих для національної економіки»
23 вересня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період на своєму черговому засіданні визначила ще 16 суб’єктів господарювання такими, що відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.
Новий статус забезпечує підприємствам пріоритетні умови для діяльності та підтримки економіки країни.
До переліку додано:
  • ТОВ «Дрозд і Ко».
  • ТОВ «ТК «Захід Груп».
  • ТОВ «Т-Лінія».
  • ТОВ «Кратар Транс».
  • ТОВ «Ватавіс Транс».
  • ТОВ «Арт-Транс Логістик».
  • ТОВ «Маямі Транс Груп».
  • ТОВ «Олеумс».
  • ПП «Ресурс-Юг».
  • ТОВ «Профі Трак».
  • ТОВ «ТСК Транс».
  • ТОВ «Брокінвест Груп».
  • ТОВ «Трансактив».
  • ТОВ «Логістична компанія «Автобот».
  • ТОВ «Українсько-німецька фірма «КонТек ЛТД».
  • ТОВ «Назар Кабан Травел»,
Станом на 23 вересня 2025 року вже 473 суб’єкти господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
Резерв+
Payment systems