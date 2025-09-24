Ще 16 компаній отримали статус «важливих для національної економіки» Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Ще 16 компаній отримали статус «важливих для національної економіки»

16 суб’єктів господарювання такими, що відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50. 23 вересня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період на своєму черговому засіданні визначила щетакими, що відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Новий статус забезпечує підприємствам пріоритетні умови для діяльності та підтримки економіки країни.

До переліку додано:

ТОВ «Дрозд і Ко».

ТОВ «ТК «Захід Груп».

ТОВ «Т-Лінія».

ТОВ «Кратар Транс».

ТОВ «Ватавіс Транс».

ТОВ «Арт-Транс Логістик».

ТОВ «Маямі Транс Груп».

ТОВ «Олеумс».

ПП «Ресурс-Юг».

ТОВ «Профі Трак».

ТОВ «ТСК Транс».

ТОВ «Брокінвест Груп».

ТОВ «Трансактив».

ТОВ «Логістична компанія «Автобот».

ТОВ «Українсько-німецька фірма «КонТек ЛТД».

ТОВ «Назар Кабан Травел»,

Станом на 23 вересня 2025 року вже 473 суб’єкти господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.