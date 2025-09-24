Ще 16 компаній отримали статус «важливих для національної економіки»
23 вересня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період на своєму черговому засіданні визначила ще 16 суб’єктів господарювання такими, що відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.
Новий статус забезпечує підприємствам пріоритетні умови для діяльності та підтримки економіки країни.
До переліку додано:
- ТОВ «Дрозд і Ко».
- ТОВ «ТК «Захід Груп».
- ТОВ «Т-Лінія».
- ТОВ «Кратар Транс».
- ТОВ «Ватавіс Транс».
- ТОВ «Арт-Транс Логістик».
- ТОВ «Маямі Транс Груп».
- ТОВ «Олеумс».
- ПП «Ресурс-Юг».
- ТОВ «Профі Трак».
- ТОВ «ТСК Транс».
- ТОВ «Брокінвест Груп».
- ТОВ «Трансактив».
- ТОВ «Логістична компанія «Автобот».
- ТОВ «Українсько-німецька фірма «КонТек ЛТД».
- ТОВ «Назар Кабан Травел»,
Станом на 23 вересня 2025 року вже 473 суб’єкти господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
