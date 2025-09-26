В Україні планують створити житлову інспекцію: чим буде займатися Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

В Україні планують створити житлову інспекцію: чим буде займатися

В Україні розглядають можливість створення житлової інспекції, яка контролюватиме виконання нового житлового законодавства. Парламент має ухвалити його в другому читанні до кінця року.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк за результатами чергового засідання Робочої групи.

«Законопроєкт № 12377 має стати рамковим документом, що задає стратегічні стандарти в сфері житлової політики. Тому ми працюємо максимально уважно, щоб фінальний текст був чітким, узгодженим і здатним працювати на практиці», — пояснила Шуляк.

За її словами, його продовженням стануть ще два законопроєкти, які будуть деталізувати всі процеси, за якими реалізовуватиметься нова житлова політики

Цього разу робоча група розглядала поправки до глав 7 і 8 законопроєкту, які стосуються гарантій забезпечення житлом, а також механізмів контролю та відповідальності.

Дискусія торкнулася одразу кількох принципових питань. Зокрема, учасники обговорили пропозиції щодо створення житлової інспекції. Думки, зауважила Шуляк, різняться — від моделі «карального органу» до концепції житлового омбудсмена. Але мета цього інструменту одна — контроль у житловий сфері потрібен, але він має бути збалансованим і не дублювати вже наявні функції.

Голова Комітету зазначила, що попереду — фіналізація прикінцевих положень і підготовка законопроєкту № 12377 до другого читання. Основна мета — якісно відпрацювати все подані правки, оскільки від цього залежить успішне його проведення через сесійну залу до кінця 2025 року.

