Уряд розглядає мораторій на відключення за борги комунальних послуг у прифронтових громадах Сьогодні 15:34

Для стабільного проходження опалювального сезону уряд готує рішення про заборону на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає пресслужба Мінрегіону.

Серед ініціатив, які готує уряд, — мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги. Також розробляється рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання. Це дозволить теплокомуненерго своєчасно розпочати опалювальний сезон і забезпечити стабільну роботу.

«Стабільне проходження опалювального сезону для територій, які щодня під обстрілами — це про стійкість громад у надскладних умовах. Ми готуємо рішення, які дозволять людям бути впевненими, що тепло й світло залишаться доступними навіть у цих реаліях», — наголосив Кулеба.

За його словами, акцент зроблено на створенні мережі розподіленої генерації, особливо в прифронтових районах. Уже змонтовано та готово до роботи 190 когенераційних установок і 134 блочно-модульні котельні із загальною потужністю близько 700 МВт.

Загалом по країні до зими підготовлено понад 129 тисяч житлових будинків, а готовність основних об’єктів соціальної інфраструктури перевищує 90%.

Від початку літа із зон активних бойових дій евакуйовано майже 100 тисяч людей.

«Ми координуємо роботу з міністерствами, обласними адміністраціями, ДСНС, поліцією, соціальними службами та гуманітарними організаціями. Важливо, щоб кожна людина, яка залишає небезпечну територію, мала чіткий маршрут, супровід і змогу отримати комплексну допомогу», — підкреслив Кулеба.

Для цього по країні розгортається мережа місць тимчасового проживання. Разом із Мінсоцполітики впроваджуються цифрові інструменти, які дозволять швидше та зручніше організовувати інтеграцію людей на нових місцях.

Нагадаємо, початок опалювального сезону 2025−2026 очікується приблизно в середині жовтня, але все залежить від погодних умов. Зокрема, згідно із законодавством, тепло дають, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура становить вісім градусів або нижче. Однак місцева влада може почати раніше опалювати лікарні, школи та садочки за потреби, навіть якщо основний опалювальний сезон ще не розпочався. Першою опалювальний сезон розпочинає Рівненська область.

