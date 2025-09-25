ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після оцінки потреб у фінансуванні України на 2026−2027 роки, яку проведе Міжнародний валютний фонд,

Про це повідомили європейські чиновники, обізнані з перебігом переговорів, пише Reuters.

Механізм кредиту для Києва, що базується на грошових залишках заморожених російських активів, запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня.

Передбачається, що цей інструмент допоможе Україні профінансувати воєнні витрати.

Погашення кредиту відбуватиметься лише після того, як Україна отримає репарації від росії за мирною угодою.

Близько 210 млрд євро російських активів зберігаються в Європі, переважно у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. З них 175 млрд євро вже перейшли в грошову форму й можуть стати основою для нового кредитного інструмента. Втім, перш ніж запускати «репараційний кредит», ЄС планує погасити торішній кредит G7 обсягом 45 млрд євро. Після цього для нового механізму залишатиметься приблизно 130 млрд євро, зазначають три джерела, близькі до переговорів.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що остаточний розмір кредиту буде визначено після висновків МВФ щодо потреб України у фінансуванні. Поки що конкретних домовленостей немає.

Єврокомісія працює над механізмом, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їхньої конфіскації, оскільки для багатьох урядів ЄС і Європейського центробанку це є принциповим питанням.

Очікується, що схема репараційного кредиту передбачатиме створення спеціальної структури, яка отримуватиме кошти від Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією під гарантії ЄС і, ймовірно, урядів країн G7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що Європейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про «репараційний кредит», який буде погашений, коли Україна отримає від росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни.

