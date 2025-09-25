0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро

Казна та Політика
53
ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро
ЄС розглядає «репараційний кредит» для України обсягом до 130 млрд євро
Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після оцінки потреб у фінансуванні України на 2026−2027 роки, яку проведе Міжнародний валютний фонд,
Про це повідомили європейські чиновники, обізнані з перебігом переговорів, пише Reuters.
Механізм кредиту для Києва, що базується на грошових залишках заморожених російських активів, запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня.
Читайте також
Передбачається, що цей інструмент допоможе Україні профінансувати воєнні витрати.
Погашення кредиту відбуватиметься лише після того, як Україна отримає репарації від росії за мирною угодою.
Близько 210 млрд євро російських активів зберігаються в Європі, переважно у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. З них 175 млрд євро вже перейшли в грошову форму й можуть стати основою для нового кредитного інструмента. Втім, перш ніж запускати «репараційний кредит», ЄС планує погасити торішній кредит G7 обсягом 45 млрд євро. Після цього для нового механізму залишатиметься приблизно 130 млрд євро, зазначають три джерела, близькі до переговорів.
Читайте також
Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що остаточний розмір кредиту буде визначено після висновків МВФ щодо потреб України у фінансуванні. Поки що конкретних домовленостей немає.
Єврокомісія працює над механізмом, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їхньої конфіскації, оскільки для багатьох урядів ЄС і Європейського центробанку це є принциповим питанням.
Очікується, що схема репараційного кредиту передбачатиме створення спеціальної структури, яка отримуватиме кошти від Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією під гарантії ЄС і, ймовірно, урядів країн G7.
Читайте також
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про «репараційний кредит», який буде погашений, коли Україна отримає від росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems