Лідери за надходженнями туристичного збору у 2025 році

За вісім місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Це на 35,1% більше, ніж торік, тобто плюс 57 млн грн. Для порівняння, у січні-серпні 2024 року сума становила 162,5 млн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

У податковій нагадали, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти, тобто підприємства, які надають послуги з розміщення, перераховують кошти до місцевих бюджетів. Їхній перелік публікується на сайтах місцевих рад.

Найбільше туристичного збору сплатили:

Київ — 50,9 млн грн;

Львівська область — 40,5 млн грн;

Івано-Франківська область — 31,3 млн грн;

Закарпатська область — 19,6 млн грн.

Ставки збору

Розмір туристичного збору визначають місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

до 0,5% від мінімальної зарплати для громадян України,

до 5% для іноземців.

Нагадаємо, раніше Опендатабот повідомляв , що в першій половині 2025 року туристичний збір в Україні приніс місцевим бюджетам 142,6 мільйона гривень. Це на третину більше, ніж торік, і удвічі більше, ніж у 2021 році. Експерти прогнозують, що рік може стати рекордним за обсягами надходжень, адже головний туристичний сезон припадає на друге півріччя. Водночас офіційна статистика не відображає повної картини. Не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір.

Більшість європейських країн запровадили туристичні податки — спеціальні збори з туристів. Саме вони можуть стати неприємним сюрпризом, додавши неочікувані витрати до вашого бюджету у подорожі.

