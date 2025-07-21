Туристичний податок: що потрібно врахувати під час планування відпустки — Finance.ua

Туристичний податок: що потрібно врахувати під час планування відпустки Сьогодні 20:03 — Світ

Туристичний податок: що потрібно врахувати під час планування відпустки

Більшість європейських країн запровадили туристичні податки — спеціальні збори з туристів. Саме вони можуть стати неприємним сюрпризом, додавши неочікувані витрати до вашого бюджету у подорожі.

у статті Finance.ua. Про це йдеться

Навіщо потрібен туристичний податок

Туристичний податок (або туристичний збір, податок на проживання, курортний збір) — це додаткова плата, яку стягують з туристів за перебування на певній території.

Це цільовий збір, який має кілька основних призначень:

підтримка інфраструктури. Кошти, зібрані з туристів, часто спрямовуються на розвиток та утримання місцевої інфраструктури, яка використовується туристами: дороги, громадський транспорт, освітлення, прибирання вулиць, утримання пляжів тощо;

охорона довкілля. У популярних туристичних регіонах, де навантаження на природу значне, податки можуть йти на фінансування заходів з охорони довкілля, збереження природних пам’яток та біорізноманіття;

розвиток туризму. Частина коштів може інвестуватися в промоцію регіону, підтримку культурних заходів, реставрацію пам’яток та покращення якості туристичних послуг;

компенсація навантаження. Збільшений потік туристів може створювати додаткове навантаження на місцеві ресурси та послуги, і податок допомагає частково компенсувати ці витрати для місцевих громад.

Що потрібно знати про туристичний податок, плануючи подорож

1. Місцеве регулювання

Важливо розуміти, що туристичні податки майже завжди встановлюються на муніципальному або регіональному рівні. Це означає, що сума може відрізнятися не лише між країнами, а й між різними містами, регіонами чи навіть типами розміщення в межах однієї країни.

2. Орієнтовні суми

У більшості випадків сума податку становить від 0,5 до 10 євро на особу за ніч. Однак, у деяких містах (як-от Амстердам) це може бути відсоток від вартості проживання, що може значно збільшити суму.

3. Спосіб нарахування

Податок може нараховуватися різними способами:

За особу за ніч: найпоширеніший варіант.

За номер за ніч: рідше, але зустрічається.

Відсотком від вартості проживання: зустрічається у великих містах.

Фіксована сума за в’їзд/перебування: як, наприклад, у Венеції для одноденних туристів.

Читайте також Названо країни з найбільшими туристичними економіками світу (інфографіка)

4. Сплата податку

Зазвичай туристичний податок не включається у вартість бронювання готелю і сплачується окремо — безпосередньо на місці (в готелі, апартаментах) під час реєстрації заїзду або виїзду. Варто завжди уточнювати це під час бронювання.

5. Вікові винятки

У багатьох країнах діти певного віку (часто до 12, 16 або 18 років) звільняються від сплати туристичного податку або сплачують його у меншому розмірі.

6. Актуальність інформації

Важливо зазначити, що суми та правила нарахування туристичних податків можуть змінюватися — як правило, раз на рік (від 1 січня) або з початком нового туристичного сезону. Тому завжди рекомендуємо перевіряти інформацію безпосередньо перед поїздкою на офіційних сайтах готелів, туристичних відомств або місцевих муніципалітетів.

Розуміння цих зборів допоможе вам точніше розрахувати бюджет подорожі та уникнути неприємних сюрпризів.

Детальніше про туристичні податки на прикладі десяти європейських країн — читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.