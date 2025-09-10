Туристичний збір в Україні б’є рекорди: які регіони принесли найбільше коштів Сьогодні 13:02

Туристичний збір в Україні б’є рекорди: які регіони принесли найбільше коштів

У першій половині 2025 року туристичний збір в Україні приніс місцевим бюджетам 142,6 мільйона гривень. Це на третину більше, ніж торік, і удвічі більше, ніж у 2021 році.

Експерти прогнозують, що рік може стати рекордним за обсягами надходжень, адже головний туристичний сезон припадає на друге півріччя.

Хто сплачує податок

Цьогоріч майже порівну сплачували збір великий бізнес та малі підприємці:

55% надходжень забезпечили готелі та великі заклади розміщення;

45% — власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Ще кілька років тому співвідношення було іншим: бізнес покривав 62% збору. Нині ж рівновага змістилася на користь малого сегмента. Лише у шести регіонах переважають компанії — це Київ (83%), Сумщина (73%), Хмельниччина (61%), Львівщина (57%), Рівненщина та Полтавщина (по 51%).

«Тіньовий» ринок

Водночас офіційна статистика не відображає повної картини.

«Не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір. Тому фактичний обсяг ринку є значно більшим, ніж зафіксовано у звітах, й частка приватних підприємців теж. Втім, із впровадженням єдиного реєстру транзакцій, що перебуває під контролем податкової служби, ситуація поступово змінюється: тіньовий сегмент скорочується, а надходження до місцевих бюджетів стають більш прозорими та стабільними. Як на мене, це і є одна із причин суттєвого зростання показників у 2025 році», — наголошує Денис Попов, юридичний інженер Опендатаботу.

Регіональні лідери

Головними донорами місцевих бюджетів стали:

Київ — 33,6 млн грн;

Львівщина — 26,6 млн грн;

Івано-Франківщина — 22,1 млн грн.

Разом ці регіони забезпечили 58% усіх надходжень від збору.

Київ повернув собі лідерство лише торік після дворічної паузи, коли попереду був Львів. Одеса ж, яка у 2021 році займала друге місце, через війну втратила позиції: збір скоротився майже удвічі. Натомість Буковина, Прикарпаття та Черкащина продемонстрували зростання у 3−4 рази проти довоєнного періоду.

Що відомо про туристичний збір

туристичний збір — це хоч і невеликий податок, але кожен, хто зупиняється в готелі, хостелі чи орендує житло для відпочинку, сплачує додаткову суму: від кількох десятків гривень для українців до кількох сотень для іноземців;

ці кошти йдуть безпосередньо до місцевих бюджетів;

у 2025 році, з огляду на підвищену мінімальну зарплату (8000 грн), максимальна ставка становить 40 гривень для внутрішнього туризму та 400 гривень для іноземців.

