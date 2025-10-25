Після пограбування Лувра деякі коштовності перевезли до Банку Франції Сьогодні 22:29 — Світ

Після пограбування Лувра деякі коштовності перевезли до Банку Франції

Після гучного пограбування найбільшого музею світу — Лувру, що спричинило шок у всьому світі, влада та керівництво музею вирішили «не ризикувати» і перевезли найцінніші предмети в надійне місце — до завершення перевірки вразливості системи безпеки.

Про це повідомляє RFI з посиланням на джерела.

Які коштовності перевезли до сховищ Банку Франції

Частину колекції королівських коштовностей було перевезено з Лувру до сховищ Банку Франції, що знаходиться всього за 300 метрів від Лувру.

У цьому гігантському сейфі, розташованому на глибині 26 метрів, вже зберігаються до 90% золотого запасу країни, а також рукописи Леонардо да Вінчі, які оцінюються більш ніж у 600 млн євро.

Подробиці про точний склад колекції, яку перемістили в Банк Франції, не розголошуються. За даними RFI, йдеться не лише про королівські коштовності, а й про інші прикраси, що знаходилися у різних залах музею.

88 мільйонів євро. Раніше Finance.ua розповідав , що минулої неділі, 19 жовтня, французький музей Лувр було пограбовано. Злодії викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси. Куратор Лувру оцінив збиток у

Розслідування пограбування було доручено відділу боротьби з бандитизмом (BRB) при паризькій регіональній поліції та управлінню боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OCBC). Ніхто зі зловмисників поки що не був затриманий.

За даними прокуратури Парижа, фахівці зараз аналізують понад 150 зібраних доказів — відбитків та зразків ДНК.

