Після пограбування Лувра деякі коштовності перевезли до Банку Франції
Після гучного пограбування найбільшого музею світу — Лувру, що спричинило шок у всьому світі, влада та керівництво музею вирішили «не ризикувати» і перевезли найцінніші предмети в надійне місце — до завершення перевірки вразливості системи безпеки.
Про це повідомляє RFI з посиланням на джерела.
Які коштовності перевезли до сховищ Банку Франції
Частину колекції королівських коштовностей було перевезено з Лувру до сховищ Банку Франції, що знаходиться всього за 300 метрів від Лувру.
У цьому гігантському сейфі, розташованому на глибині 26 метрів, вже зберігаються до 90% золотого запасу країни, а також рукописи Леонардо да Вінчі, які оцінюються більш ніж у 600 млн євро.
Подробиці про точний склад колекції, яку перемістили в Банк Франції, не розголошуються. За даними RFI, йдеться не лише про королівські коштовності, а й про інші прикраси, що знаходилися у різних залах музею.
Раніше Finance.ua розповідав, що минулої неділі, 19 жовтня, французький музей Лувр було пограбовано. Злодії викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси. Куратор Лувру оцінив збиток у 88 мільйонів євро.
Розслідування пограбування було доручено відділу боротьби з бандитизмом (BRB) при паризькій регіональній поліції та управлінню боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OCBC). Ніхто зі зловмисників поки що не був затриманий.
За даними прокуратури Парижа, фахівці зараз аналізують понад 150 зібраних доказів — відбитків та зразків ДНК.
