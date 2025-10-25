0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після пограбування Лувра деякі коштовності перевезли до Банку Франції

Світ
22
Після пограбування Лувра деякі коштовності перевезли до Банку Франції
Після пограбування Лувра деякі коштовності перевезли до Банку Франції
Після гучного пограбування найбільшого музею світу — Лувру, що спричинило шок у всьому світі, влада та керівництво музею вирішили «не ризикувати» і перевезли найцінніші предмети в надійне місце — до завершення перевірки вразливості системи безпеки.
Про це повідомляє RFI з посиланням на джерела.

Які коштовності перевезли до сховищ Банку Франції

Частину колекції королівських коштовностей було перевезено з Лувру до сховищ Банку Франції, що знаходиться всього за 300 метрів від Лувру.
Читайте також
У цьому гігантському сейфі, розташованому на глибині 26 метрів, вже зберігаються до 90% золотого запасу країни, а також рукописи Леонардо да Вінчі, які оцінюються більш ніж у 600 млн євро.
Подробиці про точний склад колекції, яку перемістили в Банк Франції, не розголошуються. За даними RFI, йдеться не лише про королівські коштовності, а й про інші прикраси, що знаходилися у різних залах музею.
Раніше Finance.ua розповідав, що минулої неділі, 19 жовтня, французький музей Лувр було пограбовано. Злодії викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси. Куратор Лувру оцінив збиток у 88 мільйонів євро.
Читайте також
Розслідування пограбування було доручено відділу боротьби з бандитизмом (BRB) при паризькій регіональній поліції та управлінню боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OCBC). Ніхто зі зловмисників поки що не був затриманий.
За даними прокуратури Парижа, фахівці зараз аналізують понад 150 зібраних доказів — відбитків та зразків ДНК.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems