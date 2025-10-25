У Греції дозволили 13-годинний робочий день Сьогодні 23:24 — Світ

У Греції дозволили 13-годинний робочий день

Парламент Греції схвалив законопроєкт, який дозволяє роботодавцям приватного сектору подовжувати робочі зміни до 13 годин на день — із нинішніх восьми.

Про це повідомляє Euronews.

Чому у Греції дозволили 13-годинний робочий день

Консерватний уряд, очолюваний прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, стверджує, що проєкт під назвою «Справедлива робота для всіх» покликаний зробити ринок праці гнучкішим і ефективнішим.

Протягом місяця у Греції пройшло вже два загальних страйка, спрямованих проти законопроєкту.

«Запровадження 13-годинного робочого дня — завершальний етап дерегуляції трудових відносин. Разом з іншими положеннями законопроєкту вони утворюють нову модель праці, засновану на вигоранні», — йдеться у заяві Конфедерації державних службовців.

Греки вже працюють найбільше годин серед працівників усіх європейських країн — у середньому 40 годин на тиждень, за даними Євростата. Для порівняння, німецкий працівник працює в середньому 34 години, а нідерландський — 32.

Подібних висновків дійшло дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку: у 2023 році греки працювали приблизно 1897 годин, це рекорд у Європі.

Євросоюз визначає роботу 49 годин або більше на тиждень як подовжений робочий день.

Минулорічне опитування Євростату виявило, що Греція мала найвищу в ЄС частку людей, які мають подовжений робочий день — 12,4%.

