У Греції дозволили 13-годинний робочий день

Світ
23
Парламент Греції схвалив законопроєкт, який дозволяє роботодавцям приватного сектору подовжувати робочі зміни до 13 годин на день — із нинішніх восьми.
Про це повідомляє Euronews.

Чому у Греції дозволили 13-годинний робочий день

Консерватний уряд, очолюваний прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, стверджує, що проєкт під назвою «Справедлива робота для всіх» покликаний зробити ринок праці гнучкішим і ефективнішим.
Протягом місяця у Греції пройшло вже два загальних страйка, спрямованих проти законопроєкту.
«Запровадження 13-годинного робочого дня — завершальний етап дерегуляції трудових відносин. Разом з іншими положеннями законопроєкту вони утворюють нову модель праці, засновану на вигоранні», — йдеться у заяві Конфедерації державних службовців.
Греки вже працюють найбільше годин серед працівників усіх європейських країн — у середньому 40 годин на тиждень, за даними Євростата. Для порівняння, німецкий працівник працює в середньому 34 години, а нідерландський — 32.
Подібних висновків дійшло дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку: у 2023 році греки працювали приблизно 1897 годин, це рекорд у Європі.
Євросоюз визначає роботу 49 годин або більше на тиждень як подовжений робочий день.
Минулорічне опитування Євростату виявило, що Греція мала найвищу в ЄС частку людей, які мають подовжений робочий день — 12,4%.
За матеріалами:
Хмарочос
