Більшість німців проти соцвиплат українським біженцям

Більшість громадян Німеччини не підтримують виплату допомоги з безробіття (так званого Bürgergeld) українським біженцям і вважають, що чоловіки призовного віку мають повернутися до України.

Про це свідчить опитування INSA, проведене на замовлення видання BILD.

Лише 17% опитаних відповіли, що українці мають право на Bürgergeld. Натомість 66% висловилися проти.

Скільки Німеччина витрачає на допомогу українцям

За офіційними даними, Німеччина щороку виплачує близько 6,3 мільярда євро цієї допомоги приблизно 700 тисячам українців.

При цьому роботу мають лише близько третини з них, тоді як більшість, які прибули ще 2022 року, досі не інтегровані в німецький ринок праці.

Ще категоричнішу позицію громадяни висловили щодо повернення українських чоловіків призовного віку.

За даними опитування, 62% німців вважають, що ті, хто втік від війни, мають повернутися в Україну. Проти — лише 18%, ще 8% заявили, що їм байдуже, а 12% не змогли дати відповідь.

Позиція уряду Німеччини

Соціологи відзначають: результати свідчать про чіткий запит суспільства на зміни, насамперед у сфері допомоги біженцям.

Міністерство праці Німеччини вже готує реформу: згідно з проєктом бюджету на 2026 рік, уряд планує скоротити витрати на Bürgergeld на 1,5 мільярда євро.

Це стане можливим, якщо новоприбулі українські біженці більше не отримуватимуть Bürgergeld, а лише менші виплати за законом про допомогу шукачам притулку.

Втім, реформа набуде чинності не раніше наступного року. Перші слухання законопроєкту у Бундестазі, за словами представників міністерства праці під керівництвом Барбели Бас (SPD), планують провести до Різдва.

Раніше Finance.ua писав , що кількість українців, які шукають захист у ФРН, зросла вдесятеро. Скасування заборони на виїзд для працездатних українських чоловіків у віці від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи.

