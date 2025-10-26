Leapmotor готує нову лінійку бюджетних моделей для Китаю та Європи
Китайський виробник електромобілів Leapmotor, який має підтримку від концерну Stellantis, розширює модельний ряд. Уже у першому кварталі 2026 року компанія планує випустити першу модель з нової серії A, орієнтовану на Китай і Європу.
Про це пише видання CnEVPost.
Стандартна версія новинки вже передана постачальникам для тестування.
Модель розробляється одночасно для двох ринків — китайського та європейського — і матиме компактніші розміри, ніж серія B, аби краще відповідати вимогам європейських покупців.
Крім того, Leapmotor представила у Китаї великий SUV D19, який став першою моделлю у новій D-серії. Поставки цього позашляховика заплановані на першу половину 2026 року.
Засновник, голова правління та генеральний директор компанії Чжу Цзянмін підтвердив, що у 2026 році Leapmotor випустить дві моделі серії A, а також завершить будівництво заводу в Іспанії.
Нове підприємство буде розташоване у Сарагосі — на існуючих потужностях Stellantis, які переобладнають під виробництво електромобілів Leapmotor.
Після запуску в Європі основна увага буде приділена моделям серії B. Першим на конвеєр надійде Leapmotor B10, а після нього — B05.
