Leapmotor готує нову лінійку бюджетних моделей для Китаю та Європи 26.10.2025, 02:14 — Технології&Авто

Китайський виробник електромобілів Leapmotor, який має підтримку від концерну Stellantis, розширює модельний ряд. Уже у першому кварталі 2026 року компанія планує випустити першу модель з нової серії A, орієнтовану на Китай і Європу.

Про це пише видання CnEVPost.

Стандартна версія новинки вже передана постачальникам для тестування.

Модель розробляється одночасно для двох ринків — китайського та європейського — і матиме компактніші розміри, ніж серія B, аби краще відповідати вимогам європейських покупців.

Крім того, Leapmotor представила у Китаї великий SUV D19, який став першою моделлю у новій D-серії. Поставки цього позашляховика заплановані на першу половину 2026 року.

Засновник, голова правління та генеральний директор компанії Чжу Цзянмін підтвердив, що у 2026 році Leapmotor випустить дві моделі серії A, а також завершить будівництво заводу в Іспанії.

Нове підприємство буде розташоване у Сарагосі — на існуючих потужностях Stellantis, які переобладнають під виробництво електромобілів Leapmotor.

Після запуску в Європі основна увага буде приділена моделям серії B. Першим на конвеєр надійде Leapmotor B10, а після нього — B05.

