ТОП-10 найнадійніших брендів авто

Для багатьох водіїв важливо, щоб їхній автомобіль був надійним. Деякі бренди випускають моделі, які дуже рідко виходять з ладу, чим заробили собі відмінну репутацію. Проте є й ті автовиробники, чиї автомобілі краще не купувати.

У виданні What Car? визначили виробників найнадійніших автомобілів. Також було названо бренди, які випускають найбільш ненадійні моделі.

У виданні визнали Honda виробником найнадійніших автомобілів. Зазначається, що найвищі показники надійності у моделей Civic, HR-V і Jazz.

ТОП-10 найнадійніших брендів:

Honda MINI Suzuki Toyota Vauxhall/Opel BMW Tesla Kia Lexus Citroën

У виданні поділилися, що бренд MG почав випускати більш надійні автомобілі, ніж роком раніше. Проте він все ще залишається аутсайдером.

За словами експертів, 28% власників автомобілів MG повідомили їм, що у їхніх транспортних засобів траплялися поломки. Найчастіше вони були пов’язані з електричними системами.

Найбільш ненадійними автомобілями бренду виявилися електрокросовер MG ZS EV, бензинова версія MG HS і гібрид MG 3. Хороші показники надійності продемонстрував MG 5.

ТОП-10 найбільш ненадійних брендів:

MG Nissan Fiat Jaguar Land Rover Ford Volkswagen Audi Mercedes Volvo

