ТОП-10 найнадійніших брендів авто

Для багатьох водіїв важливо, щоб їхній автомобіль був надійним. Деякі бренди випускають моделі, які дуже рідко виходять з ладу, чим заробили собі відмінну репутацію. Проте є й ті автовиробники, чиї автомобілі краще не купувати.
У виданні What Car? визначили виробників найнадійніших автомобілів. Також було названо бренди, які випускають найбільш ненадійні моделі.
У виданні визнали Honda виробником найнадійніших автомобілів. Зазначається, що найвищі показники надійності у моделей Civic, HR-V і Jazz.
ТОП-10 найнадійніших брендів:
  1. Honda
  2. MINI
  3. Suzuki
  4. Toyota
  5. Vauxhall/Opel
  6. BMW
  7. Tesla
  8. Kia
  9. Lexus
  10. Citroën
У виданні поділилися, що бренд MG почав випускати більш надійні автомобілі, ніж роком раніше. Проте він все ще залишається аутсайдером.
За словами експертів, 28% власників автомобілів MG повідомили їм, що у їхніх транспортних засобів траплялися поломки. Найчастіше вони були пов’язані з електричними системами.
Найбільш ненадійними автомобілями бренду виявилися електрокросовер MG ZS EV, бензинова версія MG HS і гібрид MG 3. Хороші показники надійності продемонстрував MG 5.
ТОП-10 найбільш ненадійних брендів:
  1. MG
  2. Nissan
  3. Fiat
  4. Jaguar
  5. Land Rover
  6. Ford
  7. Volkswagen
  8. Audi
  9. Mercedes
  10. Volvo
За матеріалами:
УНІАН
