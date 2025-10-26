ТОП-10 найнадійніших брендів авто
Для багатьох водіїв важливо, щоб їхній автомобіль був надійним. Деякі бренди випускають моделі, які дуже рідко виходять з ладу, чим заробили собі відмінну репутацію. Проте є й ті автовиробники, чиї автомобілі краще не купувати.
У виданні What Car? визначили виробників найнадійніших автомобілів. Також було названо бренди, які випускають найбільш ненадійні моделі.
У виданні визнали Honda виробником найнадійніших автомобілів. Зазначається, що найвищі показники надійності у моделей Civic, HR-V і Jazz.
ТОП-10 найнадійніших брендів:
- Honda
- MINI
- Suzuki
- Toyota
- Vauxhall/Opel
- BMW
- Tesla
- Kia
- Lexus
- Citroën
У виданні поділилися, що бренд MG почав випускати більш надійні автомобілі, ніж роком раніше. Проте він все ще залишається аутсайдером.
За словами експертів, 28% власників автомобілів MG повідомили їм, що у їхніх транспортних засобів траплялися поломки. Найчастіше вони були пов’язані з електричними системами.
Найбільш ненадійними автомобілями бренду виявилися електрокросовер MG ZS EV, бензинова версія MG HS і гібрид MG 3. Хороші показники надійності продемонстрував MG 5.
ТОП-10 найбільш ненадійних брендів:
- MG
- Nissan
- Fiat
- Jaguar
- Land Rover
- Ford
- Volkswagen
- Audi
- Mercedes
- Volvo
