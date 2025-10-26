Ford відкликає 1,4 мільйона авто у США через несправні камери заднього виду 26.10.2025, 01:16 — Технології&Авто

Ford відкликає 1,4 мільйона авто у США через несправні камери заднього виду

Американська компанія Ford заявила у середу, що відкликає майже 1,45 мільйона автомобілів у Сполучених Штатів через несправні камери заднього виду та продовжить гарантійне обслуговування мільйонів інших автівок.

«Ми у Ford прагнемо подолати цю конкретну проблему за допомогою аналогових камер заднього виду», — заявив головний операційний директор компанії Кумар Галхотра.

Які моделі відкликає Ford

Відкликані автомобілі можуть мати камери, які під час руху заднім ходом показують спотворене, переривчасте або порожнє зображення, що збільшує ризик аварії.

Відкликання стосується різних моделей авто — Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion та Lincoln MKT і MKZ, випущених у період з 2015 до 2020 років. Дилери перевірять і у разі потреби замінять камери.

У вересні Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) і Ford домовилися, що частина усіх автомобілів 2015—2025 років випуску, оснащених аналоговими камерами, буде відкликана, а решта підпадатиме під програму задоволення потреб споживачів, яка включає 15-річну розширену гарантію на камеру заднього виду.

Відомо, що подовжена гарантія охоплює понад два десятки моделей автомобілів, зокрема вантажівки F-150 2015−2020 років випуску.

Ford повідомив NHTSA, що йому відомо про близько 12 500 гарантійних претензій, пов’язаних із проблемами з камерами, а також про п’ять аварій, але без травмування.

Цього року автовиробник зіткнувся із хвилею відкликань через низку дефектів, серед яких несправність камер заднього виду, паливних насосів низького тиску та проблеми із системою ременів безпеки.

