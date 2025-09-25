На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)
Як повідомляє «Агентство відновлення», на автошляху Т-14−24 Сколе — Славське у населеному пункті Гребенів будують мостовий перехід через річку Опір.
Для чого це
Автомобільна дорога Т-14−24 забезпечує стале транспортне сполучення між громадами та є важливою для розвитку туризму, економіки й соціальної інфраструктури у гірському регіоні Львівщини.
«Вже завершено роботи з монтажу буронабивних палів, насадок, колон, ригелів, підферменників. Розпочато монтаж балок. Наступним кроком буде влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, тротуарів з обох сторін та бордюрного каменю», — пишуть в Агенстві.
Довжина новозбудованої споруди сягатиме 64 метри. Також влаштують підходи до моста.
Мостовий перехід було збудовано у 1961 році. Капітальний ремонт проводився лише один раз. Тож міст перебував в аварійному стані. Після обстеження фахівці вирішили побудувати нову споруду поблизу старої. Це дозволить проводити будівельні роботи без перекриття руху транспорту.
Довідка Finance.ua:
- Станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів;
- за даними профільного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ» — середній вік більшості автомобільних мостів — понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 — зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.
