0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)

Казна та Політика
25
На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)
На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)
Як повідомляє «Агентство відновлення», на автошляху Т-14−24 Сколе — Славське у населеному пункті Гребенів будують мостовий перехід через річку Опір.
На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)
Для чого це
Автомобільна дорога Т-14−24 забезпечує стале транспортне сполучення між громадами та є важливою для розвитку туризму, економіки й соціальної інфраструктури у гірському регіоні Львівщини.
«Вже завершено роботи з монтажу буронабивних палів, насадок, колон, ригелів, підферменників. Розпочато монтаж балок. Наступним кроком буде влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, тротуарів з обох сторін та бордюрного каменю», — пишуть в Агенстві.
На Львівщині будують новий 64-метровий міст (фото)
Довжина новозбудованої споруди сягатиме 64 метри. Також влаштують підходи до моста.
Мостовий перехід було збудовано у 1961 році. Капітальний ремонт проводився лише один раз. Тож міст перебував в аварійному стані. Після обстеження фахівці вирішили побудувати нову споруду поблизу старої. Це дозволить проводити будівельні роботи без перекриття руху транспорту.

Довідка Finance.ua:

  • Станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів;
  • за даними профільного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ» — середній вік більшості автомобільних мостів — понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 — зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems