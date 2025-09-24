Коли почнеться опалювальний сезон у 2025 році Сьогодні 20:32 — Енергетика

Коли почнеться опалювальний сезон у 2025 році

Перше відчутне осіннє похолодання очікується вже найближчими днями. На тлі цього завершується підготовка до опалювального сезону по всій Україні.

На ситуацію з теплом може вплинути і повномасштабна війна. Коли починається опалювальний сезон і які можуть бути складнощі — розпвідаємо далі.

Опалювальний сезон в Україні

Початок опалювального сезону 2025−2026 очікується приблизно в середині жовтня, але все залежить від погодних умов. Зокрема, згідно із законодавством, тепло дають, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура становить вісім градусів або нижче.

Однак місцева влада може почати раніше опалювати лікарні, школи та садочки за потреби, навіть якщо основний опалювальний сезон ще не розпочався.

Першою опалювальний сезон розпочинає Рівненська область. Уже 24 вересня з’явиться тепло в медзакладах, школах і садочках Вараша та Заболоття, повідомив міський голова Вараша Олександр Мензула.

Щодо опалення в житлових будинках рішення ухвалюватимуть ОСББ та керуючі компанії.

У столиці відзвітували, що станом на середину вересня до нового опалювального сезону готові майже 90% житлових будинків. Рішення про запуск тепла ухвалюватимуть на місцях, якщо сильно похолодає. Якщо погода зіпсується раніше очікуваного, КМДА може достроково розпочати опалювальний сезон.

В інших областях підготовку до проходження холодів також завершено на 80−90%. Місцева влада повідомляє про те, що роботи ведуться згідно з планами і жителі можуть не побоюватися майбутньої зими.

Довідка Finance.ua:

прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на початку вересня, що українська інфраструктура готова на понад 80% до опалювального сезону в основних секторах;

також у Кабміні перейнялися безпекою енергооб’єктів. Зокрема, готуються запаси палива, а також усе необхідне для швидкого відновлення потужностей і ремонту газотранспортної системи, якщо будуть сильні обстріли таких об’єктів;

при цьому голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький в інтерв’ю виданню The Washington Post попередив, що готуватися все ж є до чого. Він зазначив, що росія може здійснити масовані атаки енергооб’єктів. Можливі обстріли перед самим опалювальним сезоном і в зимовий період.

