Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська Комісія домовилися про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. Таким чином «транспортний безвіз» діятиме щонайменше до березня 2027 року.
Як пояснили в міністерстві, це означає, що українські та європейські перевізники й надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень.
«Стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом — це гарантія економічної стабільності України. Саме дорогами ми у більшості експортуємо товари з доданою вартістю, що і складає вагому частину надходжень до нашого бюджету. За час дії Угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Продовження Угоди не передбачає нових правил. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС повинні дотримуватися норм лібералізації: мати ліцензії, належні документи на вантаж і забезпечувати маркування вантажівок.
У рамках домовленостей Україна й надалі впроваджуватиме регулювання у сфері автотранспорту відповідно до євроінтеграційних зобов’язань. Зокрема, до кінця 2026 року має бути реалізовано норми закону № 4347 щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів та навчання менеджерів транспортних підприємств.
Після 1 липня 2026 року всі нові вантажівки, зареєстровані в Україні, мають бути обладнані смарт-тахографами.
Довідка Finance.ua:
- угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року як відповідь на руйнування логістичних ланцюгів після початку повномасштабного вторгнення рф;
- вона спрощує доступ України до світових ринків, забезпечує транзит товарів через країни Євросоюзу та зміцнює торговельні зв’язки.
