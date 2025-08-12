Новий рекорд «митного безвізу»: в липні — понад 8,3 тис. транзитних декларацій Т1 Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

У липні 2025 року українська митниця забезпечила новий рекорд «митного безвізу»: кількість переміщень товарів за процедурою спільного транзиту ( NCTS ) як митниця відправлення, перетнула позначку у 8346 переміщень (Т1 — розпочатих митними органами України). Про це пише Мінфін.

Це найвищий показник за місяць з моменту старту використання в Україні NCTS з 1 жовтня 2022 року.

Нове досягнення є яскравим свідченням ефективності української митниці, цифровізації процесів, тісної співпраці з бізнесом і зростання довіри, а також послідовної інтеграції в європейське митне співтовариство.

Від початку міжнародного застосування в Україні процедури спільного транзиту (NCTS) загальна кількість декларацій склала 208 тис. декларацій: митниця відправлення (Т1) — 157 тис. і як митниця призначення (Т2) — 51 тисяч.

