0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)

Технології&Авто
36
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
Дешевий електромобіль Hyundai EO планують експортувати в низку країн. Сімейний кросовер багато оснащений, а його запас ходу перевищує 700 км.
Новий Hyundai EO (раніше цю модель презентували під назвою Hyundai Elexio EO) випускають у Китаї і саме там стартували його продажі за ціною від 119 800 до 149 800 юанів ($16 800 — 21 000). Утім, невдовзі почнеться експорт електрокросовера, повідомляє сайт Car Expert.
Першою країною, куди поставлятимуть кросовер Hyundai EO із Китаю, стане Австралія — там модель з’явиться на початку 2026 року. Це підтвердили представники місцевого представництва Hyundai.
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
Новий Hyundai EO експортуватимуть в одномоторній передньопривідній версії на 215 к. с. із великою літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю на 88 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 546 км за циклом WLTP та 722 км — за методикою CLTC. Швидка зарядка на 80% займає 27 хвилин завдяки 800-вольтній архітектурі.
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
Читайте також
Варто відзначити, що у лінійці моделі також є 312-сильна повнопривідна версія. У Китаї можна обрати і меншу батарею ємністю 64,2 кВт∙год.
Сімейний електрокросовер Hyundai EO сягає 4,61 м завдовжки і зовні схожий на седан Hyundai Ioniq 6. У його салоні немає щитка приладів, зате встановлені проєкція на лобове скло та великий 27-дюймовий тачскрін.
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
Також комплектація Hyundai EO 2026 включає панорамний дах, акустику Bose з 8 динаміками, підігрів крісел та керма, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду з режимом для «сліпих» зон, електроприводи передніх сидінь та дверей багажника.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems