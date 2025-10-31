Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото) Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)

Дешевий електромобіль Hyundai EO планують експортувати в низку країн. Сімейний кросовер багато оснащений, а його запас ходу перевищує 700 км.

Новий Hyundai EO (раніше цю модель презентували під назвою Hyundai Elexio EO) випускають у Китаї і саме там стартували його продажі за ціною від 119 800 до 149 800 юанів ($16 800 — 21 000). Утім, невдовзі почнеться експорт електрокросовера, повідомля є сайт Car Expert.

Першою країною, куди поставлятимуть кросовер Hyundai EO із Китаю, стане Австралія — там модель з’явиться на початку 2026 року. Це підтвердили представники місцевого представництва Hyundai.

Новий Hyundai EO експортуватимуть в одномоторній передньопривідній версії на 215 к. с. із великою літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю на 88 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 546 км за циклом WLTP та 722 км — за методикою CLTC. Швидка зарядка на 80% займає 27 хвилин завдяки 800-вольтній архітектурі.

Варто відзначити, що у лінійці моделі також є 312-сильна повнопривідна версія. У Китаї можна обрати і меншу батарею ємністю 64,2 кВт∙год.

Сімейний електрокросовер Hyundai EO сягає 4,61 м завдовжки і зовні схожий на седан Hyundai Ioniq 6. У його салоні немає щитка приладів, зате встановлені проєкція на лобове скло та великий 27-дюймовий тачскрін.

Також комплектація Hyundai EO 2026 включає панорамний дах, акустику Bose з 8 динаміками, підігрів крісел та керма, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду з режимом для «сліпих» зон, електроприводи передніх сидінь та дверей багажника.

