Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000 Сьогодні 04:28

Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000

Ілон Маск представив енергонезалежний будинок Tesla Tiny House, який можна буде придбати за майже $8 000.

Про це йдеться у відео YouTube-каналу TeslaCarWorld.

Що сталося

Ілон Маск представив експериментальний будинок Tesla Tiny House, який поєднує компактність, мобільність і повну енергонезалежність. Виробництво вже запущено на заводі Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, де компанія також випускає моделі Model S, 3, X і Y.

Будинок виготовляється з армованої сталі та композитних матеріалів, що робить його стійким до ураганів, землетрусів і сильних снігопадів. У конструкцію інтегровано сонячні панелі Tesla та систему Powerwall, які забезпечують мешканців електроенергією без потреби у зовнішніх мережах.

Попри площу лише 37 м², у Tiny House передбачено вітальню, кухню, спальню та ванну кімнату. Внутрішній простір оформлено у мінімалістичному стилі, з тією ж інженерною точністю, що й розробки SpaceX.

За словами Маска, серійне виробництво планують розпочати у 2026 році. Його мета — створити «житло без боргів і рахунків», доступне кожній людині.

