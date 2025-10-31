Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000
Ілон Маск представив енергонезалежний будинок Tesla Tiny House, який можна буде придбати за майже $8 000.
Про це йдеться у відео YouTube-каналу TeslaCarWorld.
Що сталося
Ілон Маск представив експериментальний будинок Tesla Tiny House, який поєднує компактність, мобільність і повну енергонезалежність. Виробництво вже запущено на заводі Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, де компанія також випускає моделі Model S, 3, X і Y.
Будинок виготовляється з армованої сталі та композитних матеріалів, що робить його стійким до ураганів, землетрусів і сильних снігопадів. У конструкцію інтегровано сонячні панелі Tesla та систему Powerwall, які забезпечують мешканців електроенергією без потреби у зовнішніх мережах.
Читайте також
Попри площу лише 37 м², у Tiny House передбачено вітальню, кухню, спальню та ванну кімнату. Внутрішній простір оформлено у мінімалістичному стилі, з тією ж інженерною точністю, що й розробки SpaceX.
За словами Маска, серійне виробництво планують розпочати у 2026 році. Його мета — створити «житло без боргів і рахунків», доступне кожній людині.
Поділитися новиною
Також за темою
Маск представив енергонезалежний будинок за $8 000
ТОП-7 вживаних кросоверів, які краще не купувати, щоб не стати постійним клієнтом на СТО
Новий сімейний електрокросовер Hyundai вийде на світовий ринок (фото)
YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
Найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України
Apple та Microsoft сягнули вартості $4 трлн