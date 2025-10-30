Найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

Найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України

Вересень на українському ринку вживаних автомобілів минув із добре знайомими моделями.

У загальному рейтингу внутрішніх перепродажів та перших реєстрацій вживаних авто лідирують Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Daewoo Lanos, а також Volkswagen Passat і BMW X5.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Volkswagen Golf — лідер у дев’яти областях

Golf знову підтвердив статус універсального автомобіля, очоливши рейтинги одразу в дев’яти областях:

Вінницькій,

Волинській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій.

Популярність моделі забезпечують надійність, економічність, доступність у різних цінових сегментах і широка лінійка модифікацій, включно з електричним e-Golf.

Для покупців це поєднання практичності та впізнаваного «європейського» іміджу.

Daewoo Lanos — вибір раціональних

У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях лідером залишається Daewoo Lanos.

Його обирають передусім через простоту обслуговування, доступність запчастин і низьку вартість володіння. Це модель, яка продовжує тримати позиції завдяки практичності, а не іміджу.

Skoda Octavia — баланс комфорту та економії

У Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Сумській і Чернігівській областях найпопулярнішою стала Skoda Octavia. Це автомобіль для тих, хто прагне комфорту, але зважено підходить до витрат.

Просторий салон, місткий багажник, економічні дизельні моделі та технічна надійність роблять Octavia стабільним фаворитом сімейних і робочих автомобілів.

Volkswagen Passat — стабільність та універсальність

У Києві, а також Житомирській та Миколаївській областях лідирує Volkswagen Passat. Модель цінують за передбачувану керованість, місткість і зручність у щоденній експлуатації.

Це варіант для водіїв, які віддають перевагу перевіреним рішенням без зайвих експериментів.

BMW X5 — акцент на статус

В Одеській області найпопулярнішою моделлю став BMW X5.

Вибір на користь цього автомобіля підкреслює значення комфорту, потужності та статусності для частини покупців навіть в умовах економії та коливань ринку.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

