Нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео — Finance.ua

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Нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео

Технології&Авто
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Нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео
Нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео
На тизерах опублікували передсерійний концепт Skoda Vision O, який презентують у вересні на автошоу в Мюнхені. Зображення і відео опублікували на офіційному сайті чеського автовиробника.
Концепт присвятили до 130-річчя Skoda. На тизерах видно, що дизайн універсала витриманий у новому стилі Modern Solid. Авто вирізняється гранчастим дизайном і має тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Заднє скло має збільшений кут нахилу та прикрите великим спойлером.
Поки інформації про Skoda Octavia 2027 не дуже багато. Відомо, що модель буде збудована на новій модульній платформі SSP. Її особливість у тому, що акумуляторна батарея стане частиною силового каркасу кузова, що збільшить жорсткість конструкції та зменшить вагу.
Нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео
Запас ходу Skoda Octavia може перевищити 600 км. Водночас, у лінійці залишаться двигуни внутрішнього згоряння. Аби відповідати новим суворішим еконормам Євро-7, їх доповнять «м'якими» гібридними та плагін-гібридними установками.
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За матеріалами:
Фокус
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