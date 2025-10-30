Для продажу держбанків залучатимуть радника Сьогодні 12:22

29 жовтня Уряд затвердив Порядок залучення радника для підготовки до продажу пакетів акцій державних банків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Що це означає

Тепер з’являється чіткий механізм і критерії відбору радника, його завдання і повноваження.

Радник розроблятиме рекомендації щодо порядку проведення конкурсу, оцінки учасників, способів продажу акцій, підвищення їх вартості та інших питань, пов’язаних із підготовкою до приватизації банків державного сектору.

Для чого це потрібно

Мета нововведень — прозорий і конкурентний продаж часток державних банків.

Що це дасть:

зменшить частку держави у банківському секторі,

посилить конкуренцію на ринку,

залучить кошти до Держбюджету,

зробить підготовку до угод зрозумілою та передбачуваною для міжнародних інвесторів.

Кого це стосується

Документ стосується підготовки до продажу акцій системно важливих банків, які належать державі, крім Ощадбанку та Укрексімбанку.

Нагадаємо, раніше уряд вже дав старт підготовці до приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

«Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну Програми дій Уряду», — кажуть у Мінфіні.

