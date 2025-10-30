В Україні створять Єдиний реєстр кваліфікацій Сьогодні 13:29

В Україні створять Єдиний реєстр кваліфікацій

Кабмін затвердив створення Єдиного реєстру кваліфікацій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Це буде сучасна електронна платформа, яка міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації.

Реєстр стане відкритим і безоплатним ресурсом, доступним для всіх користувачів.

Що це дасть

Громадяни зможуть знайти на платформі адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій, а також можливості для професійного зростання.

Для роботодавців цей інструмент стане зручним способом підбору персоналу, створення посадових інструкцій і планування розвитку працівників.

Нагадаємо, що 2 травня набрав чинності Закон № 4353, яким передбачено створення Єдиного реєстру кваліфікацій на підставі Класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій та Реєстру кваліфікацій. Такий Реєстр буде створено у 2026 році.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні цього року зросла до 26 623 грн, збільшившись на 2,7% порівняно з серпнем;

дані Рахункової палати свідчать, що зарплата держлужбовців зросла на 43%, проте більшість чиновників вважають свою зарплату неадекватною до виконуваних обов’язків.

