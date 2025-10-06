Митниця фіксує зростання у 1,6 рази імпорту нафтопродуктів напряму від виробників Сьогодні 18:33

Більше прямих контрактів — менше сумнівного пального: митниця фіксує зростання у 1,6 рази імпорту нафтопродуктів напряму від виробників.

недопущення потрапляння в Україну нафтопродуктів низької якості та сумнівного (російського) походження. Як повідомляє Митниця, запроваджені митницею системні заходи контролю — використання технічних засобів митного контролю, посилений аналіз маршрутів постачання та перевірка товаросупровідних документів — дають відчутний результат длянафтопродуктів низької якості та сумнівного (російського) походження.

Митниця фіксує суттєве зростання імпорту пального напряму від виробників нафтопродуктів.

Законослухняний бізнес ретельніше обирає контрагентів, все частіше надаючи перевагу при укладанні контрактів безпосереднім виробникам пального.

Про це свідчить аналіз митних оформлень імпорту нафтопродуктів за 9 місяців 2025 року. Так, частка митних оформлень пального за угодами, укладеними з безпосередніми виробниками, становить 45% від загальної кількості оформлених митних декларацій. Це майже в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Що це дає

Завдяки цьому суттєво зменшується кількість ризикових операцій з використанням нехарактерних маршрутів та наданням сумнівних документів про походження нафтопродуктів.

Це означає швидше та якісніше митне оформлення, а також більше гарантій, що на український ринок потрапляє пальне перевіреної якості та походження.

Всього за 9 місяців 2025 року Енергетичною митницею Держмитслужби оформлено 6 млн 396 тис. тонн імпортованих нафтопродуктів.

Що отримав Держбюджет

У результаті до Держбюджету перераховано понад 128 млрд грн, що майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

