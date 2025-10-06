0 800 307 555
укр
Кабмін обмежив доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів

Кабмін обмежив доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів
Кабмін обмежив доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє розташування та виробничі потужності.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій», — наголосила очільниця уряду.
Свириденко повідомила, що приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані.
«Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану», — зазначила прем’єр-міністерка.
Водночас вона підкреслила, що безпека вітчизняної оборонної індустрії — ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13421, який має на меті підтримати підприємства оборонно-промислового комплексу та зміцнити обороноздатність держави. Законопроєкт передбачає полегшені умови для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
