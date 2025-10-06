На 89% більше: попит на електромобілі в Україні б’є рекорди (середній вік авто) Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Причини

подорожчання пального на АЗС,

загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів (яка складається з покращення їхніх характеристик та зменшення ринкових цін),

наближення розмитнення з ПДВ, яке зафіксоване у законодавстві на 1 січня 2026 року.

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53,4%, або 6473 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 29,3%, кількість — 3552 шт.

Нові електроавто зайняли 17,2% у своїй групі, у кількісному вимірі це 2088 шт. — новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів.

Як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

Внутрішні перепродажі: −0,4% (відносно серпня), +44,4% (відносно вересня 2024);

Імпорт вживаних: +9,3%, +107,7%;

Імпорт нових: +7,2%, +153,1%.

За даними експертів, станом на кінець вересня в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи «мото») парк транспорту групи BEV складає 193,5 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 193,5 тис. Вантажівок на електротязі 3,9 тис., також є кілька електробусів (8 шт.).

«Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 20%, хоч від початку „електромобілізації“ й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18,5%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,5%», — зазначили експерти.

Середній вік

У цьому сегменті парку 5,8 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів, підкреслили аналітики.

«Укравтопром» повідомляв , що за місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто. Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року. Відносно серпня 2025 року попит на нові авто зріс на 1%.Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п’ятеро перевищила свій торішній результат.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.

