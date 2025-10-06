0 800 307 555
укр
На 89% більше: попит на електромобілі в Україні б'є рекорди (середній вік авто)

За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.
Про це інформує Інститут досліджень авторинку.
Причини
  • подорожчання пального на АЗС,
  • загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів (яка складається з покращення їхніх характеристик та зменшення ринкових цін),
  • наближення розмитнення з ПДВ, яке зафіксоване у законодавстві на 1 січня 2026 року.
Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53,4%, або 6473 шт.
Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 29,3%, кількість — 3552 шт.
Нові електроавто зайняли 17,2% у своїй групі, у кількісному вимірі це 2088 шт. — новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів.
Як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:
  • Внутрішні перепродажі: −0,4% (відносно серпня), +44,4% (відносно вересня 2024);
  • Імпорт вживаних: +9,3%, +107,7%;
  • Імпорт нових: +7,2%, +153,1%.
За даними експертів, станом на кінець вересня в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи «мото») парк транспорту групи BEV складає 193,5 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 193,5 тис. Вантажівок на електротязі 3,9 тис., також є кілька електробусів (8 шт.).
«Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 20%, хоч від початку „електромобілізації“ й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18,5%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,5%», — зазначили експерти.
Середній вік
У цьому сегменті парку 5,8 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів, підкреслили аналітики.
«Укравтопром» повідомляв, що за місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто. Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року. Відносно серпня 2025 року попит на нові авто зріс на 1%.Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п’ятеро перевищила свій торішній результат.
Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.
За матеріалами:
Finance.ua
