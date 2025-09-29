0 800 307 555
ТОП-10: експерти визначили найкращі моделі китайських авто

What Car? визначили 10 найкращих китайських автомобілів. Експерти пояснили, чому варто звернути увагу на лідера цього рейтингу.
Про це йдеться в рейтингу What Car?
ТОП-10 найкращих китайських автомобілів:
  1. MG HS
  2. Smart #3
  3. Smart #1
  4. BYD Dolphin Surf
  5. MG IM6
  6. MG IM5
  7. MG4
  8. BYD Seal
  9. MG S5 EV
  10. BYD Sealion 7
Найкращим китайським автомобілем у виданні визнали MG HS. Це компактний кросовер, який випускається з 2018 року.
Друге покоління MG HS дебютувало в 2024 році. На вибір доступні модифікації з бензиновими двигунами або гібридною силовою установкою.
За словами експертів, MG HS пропонує багате оснащення, незважаючи на бюджетний цінник. Також у виданні похвалили якість збірки інтер’єру кросовера.
Минулого місяця українці придбали понад 7,9 тис. електромобілів. Найбільший попит зафіксовано у Львівській області, де зареєстрували 1196 авто, з яких 89% були вживаними. Про це свідчать дані «Укравтопрому».

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Друге та третє місця за кількістю зареєстрованих електромобілів посіли місто Київ — 959 авто (55% вживані) та Київська область — 698 авто (68% вживані).

Бестселери ринку

Серед нових електромобілів лідером на більшості ринків став BYD Song Plus, окрім Дніпропетровщини, де найбільше купували Honda eNS1.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
