ТОП-10: експерти визначили найкращі моделі китайських авто
What Car? визначили 10 найкращих китайських автомобілів. Експерти пояснили, чому варто звернути увагу на лідера цього рейтингу.
Про це йдеться в рейтингу What Car?
ТОП-10 найкращих китайських автомобілів:
- MG HS
- Smart #3
- Smart #1
- BYD Dolphin Surf
- MG IM6
- MG IM5
- MG4
- BYD Seal
- MG S5 EV
- BYD Sealion 7
Найкращим китайським автомобілем у виданні визнали MG HS. Це компактний кросовер, який випускається з 2018 року.
Друге покоління MG HS дебютувало в 2024 році. На вибір доступні модифікації з бензиновими двигунами або гібридною силовою установкою.
За словами експертів, MG HS пропонує багате оснащення, незважаючи на бюджетний цінник. Також у виданні похвалили якість збірки інтер’єру кросовера.
Минулого місяця українці придбали понад 7,9 тис. електромобілів. Найбільший попит зафіксовано у Львівській області, де зареєстрували 1196 авто, з яких 89% були вживаними. Про це свідчать дані «Укравтопрому».
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів
Друге та третє місця за кількістю зареєстрованих електромобілів посіли місто Київ — 959 авто (55% вживані) та Київська область — 698 авто (68% вживані).
Бестселери ринку
Серед нових електромобілів лідером на більшості ринків став BYD Song Plus, окрім Дніпропетровщини, де найбільше купували Honda eNS1.
