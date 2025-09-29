iPhone 20 матиме ультратонкий екран без поляризаційної плівки
Щойно стартували продажі iPhone 17, а Apple вже працює над наступними амбітними проєктами. Згідно з інсайдерськими даними, компанія планує випуск ювілейного iPhone 20 у 2027 році. Ключовою особливістю новинки стануть інноваційні дисплеї OLED COE, які для Apple розробляє Samsung.
Чим особливі екрани COE
У стандартних OLED-дисплеях поверх матриці встановлюється поляризаційна плівка, що знижує відблиски та покращує контрастність. Проте цей шар одночасно поглинає частину світла, зменшуючи яскравість і енергоефективність екрана.
Технологія COE (Color on Encapsulation) кардинально змінює підхід: замість плівки колірний фільтр наносять безпосередньо на захисний шар інкапсуляції. Це дозволяє:
- зробити дисплей яскравішим без додаткового споживання енергії;
- зменшити товщину пристрою, відкриваючи нові можливості для дизайну;
- підвищити ефективність роботи екрана.
Які виклики залишаються
Головний ризик COE — зростання відблисків на сонці. Очікується, що Apple розробить спеціальне нанопокриття на рівні пікселів, яке компенсує цей недолік і зробить читання з екрана комфортним навіть у яскравий день.
Конкуренція з Samsung
Цікаво, що сама Samsung також готує впровадження COE у власних флагманах. Очікується, що в Galaxy S26 Ultra (2026 рік) ця технологія буде використана вперше. Водночас корейський виробник ще з 2021 року застосовує COE у серії Galaxy Z Fold, доводячи її ефективність на практиці.
Таким чином, ювілейний iPhone 20 може стати найтоншим і найяскравішим смартфоном в історії Apple, а конкуренція з Samsung лише прискорить еволюцію мобільних дисплеїв.
Поділитися новиною
Також за темою
iPhone 20 матиме ультратонкий екран без поляризаційної плівки
Які регіони лідирують за попитом на електрокари: бестселери ринку
Dacia Bigster отримав спортивну та позашляхову версії (фото)
Suzuki вперше за 20 років оновила логотип
Китайці випустили електрокросовер у стилі Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Найдешевша Toyota RAV4 готова до виходу на ринок (фото)