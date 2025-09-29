0 800 307 555
iPhone 20 матиме ультратонкий екран без поляризаційної плівки

Технології&Авто
46
Щойно стартували продажі iPhone 17, а Apple вже працює над наступними амбітними проєктами. Згідно з інсайдерськими даними, компанія планує випуск ювілейного iPhone 20 у 2027 році. Ключовою особливістю новинки стануть інноваційні дисплеї OLED COE, які для Apple розробляє Samsung.

Чим особливі екрани COE

У стандартних OLED-дисплеях поверх матриці встановлюється поляризаційна плівка, що знижує відблиски та покращує контрастність. Проте цей шар одночасно поглинає частину світла, зменшуючи яскравість і енергоефективність екрана.
Технологія COE (Color on Encapsulation) кардинально змінює підхід: замість плівки колірний фільтр наносять безпосередньо на захисний шар інкапсуляції. Це дозволяє:
  • зробити дисплей яскравішим без додаткового споживання енергії;
  • зменшити товщину пристрою, відкриваючи нові можливості для дизайну;
  • підвищити ефективність роботи екрана.

Які виклики залишаються

Головний ризик COE — зростання відблисків на сонці. Очікується, що Apple розробить спеціальне нанопокриття на рівні пікселів, яке компенсує цей недолік і зробить читання з екрана комфортним навіть у яскравий день.
Конкуренція з Samsung

Цікаво, що сама Samsung також готує впровадження COE у власних флагманах. Очікується, що в Galaxy S26 Ultra (2026 рік) ця технологія буде використана вперше. Водночас корейський виробник ще з 2021 року застосовує COE у серії Galaxy Z Fold, доводячи її ефективність на практиці.
Таким чином, ювілейний iPhone 20 може стати найтоншим і найяскравішим смартфоном в історії Apple, а конкуренція з Samsung лише прискорить еволюцію мобільних дисплеїв.
За матеріалами:
ysc.kiev.ua
