Компанія Маска звинувачує OpenAI у викраденні комерційних таємниць Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Компанія Маска звинувачує OpenAI у викраденні комерційних таємниць

Позов подано у федеральний суд Каліфорнії: xAI стверджує, що конкуренти переманювали інженерів і винесли з компанії код та внутрішні ноу-хау. В OpenAI відповіли, що претензії безпідставні.

Перші деталі справи оприлюднені у матеріалі Reuters. За даними агентства, скарга подана 25 вересня і описує «стійку схему» недобросовісної конкуренції з боку OpenAI, зокрема цілеспрямоване наймання людей, які мали доступ до ключових технологій xAI.

У позові згадують щонайменше трьох колишніх співробітників. Серед них інженер Сюечень Лі (раніше xAI вже подала окремий позов проти нього), а також розробник Джиммі Фрейтюр і старший фінансовий менеджер. xAI вважає, що разом із переходами конкурент отримав фрагменти вихідного коду, планування дата-центрів і знання внутрішніх процесів навколо чат-бота Grok.

Читайте також Маск урізає xAI: компанія звільнила понад 500 співробітників

OpenAI відкинула звинувачення. У коментарі виданню компанія заявила, що не зацікавлена у чужих секретах і не терпить порушень конфіденційності, а новий позов назвала продовженням «кампанії залякування» з боку Маска.

xAI стверджує, що про масштаби проблеми дізналася після внутрішнього розслідування у справі Лі, якого звинувачують у вивезенні конфіденційних матеріалів перед переходом до OpenAI. Тепер ці епізоди компанія подає як елементи «більш широкого патерну» недобросовісної конкуренції.

Читайте також OpenAI дослідила, чому навіть найкращі моделі ШІ галюцинують

Суперечка поглиблює давній конфлікт між Маском та OpenAI, яку він співзасновував. Паралельно сторони судяться щодо комерційної трансформації OpenAI та її зв’язків із Microsoft, а також з приводу окремих кроків Apple і рейтингів застосунків — ці процеси формують для галузі прецедент навколо мобільності кадрів і захисту ноу-хау.

Суд у Вікторії (Каліфорнія) має оцінити, чи є в матеріалах xAI достатні підстави для позову за статтями про привласнення комерційної таємниці та недобросовісну конкуренцію. Якщо суд прийме аргументи позивача, OpenAI може загрожувати розкриття внутрішніх процесів у рамках discovery і потенційні обмеження щодо роботи з колишніми співробітниками конкурентів.

Зручніше сприймати все на слух? Тисніть на зображення ▶️, щоб почути цю новину в озвученій версії.

Раніше в серпні xAI подала окремий позов проти інженера Сюеченя Лі; OpenAI у відповідь називала звинувачення безпідставними. На тлі «гонки» великих моделей ринок переживає сплеск судових суперечок: компанії активніше оформлюють угоди про нерозголошення, а суди частіше розглядають претензії щодо «переманювання» кадрів, вихідного коду та інфраструктурних напрацювань.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.